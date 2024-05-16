LTV не собирается отменять дебаты на русском. И объясняет, почему

Редакционный совет Латвийского телевидения (LTV) в настоящее время не рассматривает возможность отмены дебатов перед выборами в Европарламент на русском языке, запланированных на мультимедийной платформе Rus.LSM, сообщили агентству LЕТА на LTV.
Совет отмечает, что дебаты на Rus.lsm - лишь небольшая часть передач и материалов, которые LTV и портал общественных СМИ LSM предложат в преддверии выборов в Европарламент, например, цикл программ "Кто должен быть в Европейском парламенте?" с ведущим Янисом Домбурсом и дебаты "Выбирай будущее!" с ведущей Анете Бертуле.
"Мы считаем публичные заявления государственных учреждений и политиков целенаправленными попытками повлиять на деятельность общественных СМИ, что в свободной и демократической стране неприемлемо. Поэтому мы не отступим от важной задачи - обратиться во время предвыборных дебатов к максимально широкой аудитории", - заявила главный редактор LTV Сигита Роке.
Она заверила, что LTV защищает и всегда будет защищать латышский язык.
"Мы убеждены, что предвыборные дебаты на других языках никак не угрожают латышскому языку, но обеспечивают нечто очень важное - дают по возможности самой широкой аудитории в Латвии достоверную и разнообразную информацию о демократических процессах и ценностях, в том числе ответы кандидатов на важные для каждого жителя вопросы о демократии, безопасности и нашей стране", - сказала Роке.
Ответы от партий и их объединений об участии в предвыборных дебатах Rus.LSM, как и планировалось, ожидаются до 27 мая. После уточнения состава участников редакция примет решение об изменениях в организации дебатов, если это будет необходимо. В настоящее время дебаты планируется разделить на четыре передачи.
Как сообщалось, ряд представленных в Сейме партий уже заявили, что не будут участвовать в предвыборных дебатах на русском языке - это "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, а также не представленная в парламенте Новая консервативная партия. В то же время готовность участвовать в дебатах выразили коалиционные партии "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян.
На этой неделе Центр государственного языка (VVC) выступил с заявлением о том, что не поддерживает идею LTV о проведении на общественном телевидении перед выборами в Европарламент дебатов на русском языке, так как это противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества.
LTV в связи с этим обратилось в Министерство юстиции с просьбой разъяснить заявления VVC, поскольку считает это попыткой повлиять на редакционные решения общественных СМИ. Как указало LTV, VVC не понимает, чем предвыборная агитация отличается от передач о выборах, так как предвыборные дебаты - это не агитация, а контент о выборах в Европарламент.
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