LTV не собирается отменять дебаты на русском. И объясняет, почему

Ответы от партий и их объединений об участии в предвыборных дебатах Rus.LSM, как и планировалось, ожидаются до 27 мая. После уточнения состава участников редакция примет решение об изменениях в организации дебатов, если это будет необходимо. В настоящее время дебаты планируется разделить на четыре передачи.

Как сообщалось, ряд представленных в Сейме партий уже заявили, что не будут участвовать в предвыборных дебатах на русском языке - это "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, а также не представленная в парламенте Новая консервативная партия. В то же время готовность участвовать в дебатах выразили коалиционные партии "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян.

На этой неделе Центр государственного языка (VVC) выступил с заявлением о том, что не поддерживает идею LTV о проведении на общественном телевидении перед выборами в Европарламент дебатов на русском языке, так как это противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества.

LTV в связи с этим обратилось в Министерство юстиции с просьбой разъяснить заявления VVC, поскольку считает это попыткой повлиять на редакционные решения общественных СМИ. Как указало LTV, VVC не понимает, чем предвыборная агитация отличается от передач о выборах, так как предвыборные дебаты - это не агитация, а контент о выборах в Европарламент.

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