Прокуратура предъявила Барташевичу обвинение в указании недостоверных сведений в декларации

В конце апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало уголовное дело в прокуратуру для расследования преступлений на государственной службе, поскольку бывший председатель Резекненского самоуправления не предоставил в декларациях государственного должностного лица за 16 лет полную информацию о сделках с недвижимостью и физическими лицами на общую сумму почти 270 000 евро.

Доказательства, полученные KNAB в ходе досудебного расследования, показывают, что в период с 2007 по 2023 год бывший председатель думы не указал в своих декларациях информацию о двух объектах недвижимости в Болгарии, которыми он владел совместно с родственницей. Он также не указал в своих декларациях сделки, связанные с куплей-продажей этих объектов на общую сумму 205 786,50 евро, и сделки с физическими лицами на сумму 64 000 евро.

По итогам досудебного расследования KNAB просит прокуратуру привлечь бывшего мэра к ответственности за ложные сведения в декларации, касающиеся имущества на крупную сумму. Теперь обвинение предъявлено, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.

В начале апреля KNAB передал в прокуратуру другое дело против Барташевича - о разглашении информации ограниченного доступа своей жене Ольге и о том, что он не предоставил полные данные о займе в размере 33 000 евро в своих декларациях.

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