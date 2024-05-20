VUGD не устраивает приложение 112 Latvija, недочеты требуют устранить как можно быстрее

Как сообщили в VUGD, сегодня впервые на момент включения сирен тревоги пользователям приложения 112 Latvija было направлено уведомление, чтобы в реальных условиях протестировать работу приложения. До сих пор заявления отправлялись только об опасных погодных условиях.

Служба результатами проверки не удовлетворена, так как разработчик не смог обеспечить одновременное и незамедлительное получение всеми пользователями приложения уведомления о проверке сирен тревоги.

Информация о проблемах работы приложения, выявленных в ходе сегодняшней проверки, передана разработчику с требованием устранить их в кратчайшие сроки.

В понедельник на проверке без помех и повреждений сработали 119 из 155 проверенных сирен тревоги. Еще на девяти сиренах не была проведена проверка, так как они восстанавливаются, перемещаются или ремонтируются. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги.

Обо всех выявленных в ходе проверки нарушениях VUGD сообщила в Информационный центр МВД, который технически обеспечивает обслуживание и содержание сирен тревоги.

В стране сейчас установлены 164 сирены тревоги, в связи с чем они не слышны на всей территории страны. При развитии государственной системы раннего предупреждения были рассмотрены различные варианты, в том числе при картографировании было подсчитано, что для обеспечения слышимости сирен тревоги на большей территории страны необходимо разместить как минимум вдвое больше сирен тревоги, тем самым увеличив покрытие в государственных городах и краевых центрах, а также в более густонаселенных поселках, особенно в краях возле Риги.

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