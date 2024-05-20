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Видео По дороге на вызов полицейская машина в Риге столкнулась с легковым авто

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no televīzijas kanāla TV3 raidījuma "Degpunktā" sižeta

В минувшие выходные в Риге на перекрестке улиц Слокас и Нометню по дороге на вызов полицейский автомобиль столкнулся с неким легковым автомобилем, сообщает передача телеканала TV3 Degpunktā.

Легковой автомобиль Subaru столкнулся с бусиком полицейских на перекрестке улиц Слокас и Нометню. Полицейские ехали по ул. Слокас в направлении центра, а Subaru пересекал перекресток по ул. Нометню.

После удара микроавтобус Госполиции наехал на светофор, сломав его и остановившись в нескольких метрах от стены дома на тротуаре.

Временно было нарушено движение транспорта, а также ограничено движение трамваев.

Представитель Госполиции Лина Багдоне отметила: "По информации полиции, на транспортном средстве Госполиции были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал. По факту произошедшего начат административный процесс,  полиция выясняет обстоятельства происшествия".

Никто из причастных к аварии не пострадал.

Видео: Подробнее - в сюжете Degpunktā!

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