Видео По дороге на вызов полицейская машина в Риге столкнулась с легковым авто

Легковой автомобиль Subaru столкнулся с бусиком полицейских на перекрестке улиц Слокас и Нометню. Полицейские ехали по ул. Слокас в направлении центра, а Subaru пересекал перекресток по ул. Нометню.

После удара микроавтобус Госполиции наехал на светофор, сломав его и остановившись в нескольких метрах от стены дома на тротуаре.

Временно было нарушено движение транспорта, а также ограничено движение трамваев.

Представитель Госполиции Лина Багдоне отметила: "По информации полиции, на транспортном средстве Госполиции были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал. По факту произошедшего начат административный процесс, полиция выясняет обстоятельства происшествия".

Никто из причастных к аварии не пострадал.

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