Как смерть Ибрахима Раиси скажется на политической системе Ирана?

Инфляция выросла более чем на 40%, валюта риал упала в цене.

Во время его правления Исламскую Республику потрясла необычайная волна протестов, вызванная смертью в заключении в сентябре 2022 года 22-летней Махсы Амин, которая была задержана полицией нравов за якобы нарушение строгого иранского дресс-кода.

За несколько недель до беспорядков Раиси распорядился ужесточить иранский закон «о хиджабе и целомудрии», который обязывает женщин вести себя и одеваться скромно, в том числе носить головной платок.

Раиси на встрече с Путиным в Тегеране в 2022 году Фото: Getty Images

Протесты, возглавляемые молодым поколением женщин, выступающих против целого ряда ограничений, наложенных на них, в основном направили свой гнев на реальные источники власти — Верховного лидера и саму систему.

Правозащитные группы утверждают, что в ходе репрессий были убиты сотни людей и тысячи были задержаны.

«Избранный при самой низкой явке на президентских выборах в истории Ирана, Раиси не имел такого народного мандата, как его предшественник Рухани», — говорит Али Шабани, имея в виду лидера реформаторов Хасана Рухани, чья первоначальная популярность отчасти была подогрета заключением в 2015 году эпохальной ядерной сделки, которая развалилась, когда президент Трамп в одностороннем порядке вывел США из нее три года спустя.

Косвенные переговоры между администрацией президента Байдена и командой Раиси не принесли существенного прогресса.