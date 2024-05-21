Дуда сравнил гибель президента Ирана с катастрофой под Смоленском

Выразив соболезнования иранскому народу, Дуда заявил, что лишь немногие страны имеют такие трагические страницы в учебнике истории.

"Но нам, полякам, которых в 2010 году ужасно поразила катастрофа польского правительственного самолета в российском Смоленске, знакомо ощущение шока и пустоты, что остается в человеческих сердцах и в государстве после внезапной потери политической и общественной элиты, после внезапной потери близких и друзей", - сказал Дуда.

"Поэтому с особым пониманием мы присоединяемся к близким погибших и иранского народа в молитве и скорби", – добавил Дуда.

10 апреля 2010 года польская государственная делегация направлялась в Смоленск, в России, чтобы принять участие в поминовении 22 000 польских граждан, тайно убитых в СССР весной 1940 года. При посадке на военном аэродроме Смоленск самолет разбился. В результате крушения погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Многие поляки заявили, что их обидело то, как Дуда сравнил погибшего президента Польши с Раиси, который, как полагают, несет ответственность за казнь тысяч иранских политических диссидентов в 1988 году.

"Дуда оплакивает преступника и союзника Путина", - написал один из них в социальных сетях рядом с фотографией иранских диссидентов, повешенных на кране.

Бартош Велиньский, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza, сказал, что понимает потребность Дуды выразить свои соболезнования как президента Польши, но ссылка на Смоленск неуместна.

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