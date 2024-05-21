По его словам, количество отделений различных банков в России к 1 мая сократилось до 24 347, в основном за счет "Сбербанка России", который закрыл 49 отделений.

Наибольшее количество отделений банков было закрыто в апреле в Томской области - 12, за ней следуют Республика Татарстан - 10 и Санкт-Петербург - девять отделений.

За первые четыре месяца года было закрыто 171 отделение банка, в том числе 64 отделения в Ставропольском крае.

За весь 2023 год в России было открыто только одно новое отделение банка, однако они активно создавались на оккупированных Россией территориях Украины. Промсвязьбанк, ЦМРБанк, ИС Банк и РостФинанс Банк открыли на этих территориях 296 филиалов, сообщил Осадчий. На 1 мая на оккупированных Россией территориях Украины работали 503 отделения банков.

В первом квартале 2024 года прибыль 20 из 50 крупнейших российских банков резко снизилась.

Прибыль Почта Банка упала в 31,2 раза, прибыль банка "Зенит" - в 7,5 раза, прибыль ХКФ Банка - в 5,5 раза, прибыль Альфа Банка - более чем в три раза, прибыль ВТБ и Совкомбанка - в 2,8 раза.

Российские кредитные организации объяснили падение прибыли санкциями, повышением ставок по кредитам и налогом на сверхприбыль, также известным как "военный налог".

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