Видео В Саласпилсе поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю

Как рассказал порталу TV3 очевидец, находившийся в поезде в момент происшествия, пассажирский поезд направлялся в Ригу.

"Мы остановились в Саласпилсе, двинулись дальше, проехали железнодорожный переезд, и через мгновение поезд остановился. Мы все сидели, ждали, через некоторое время объявили, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Мы все вышли из поезда... Да, на путях лежал человек", - рассказал очевидец.

Как сообщили порталу TV3 в Государственной полиции, около 8:36 поступил вызов в Саласпилс, где на железнодорожных путях была сбита несовершеннолетняя, личность которой пока не установлена. Она скончалась на месте.

Из-за происшествия движение поездов было временно прекращено, что вызвало задержки на Айзкраукльской линии.

На данный момент движение поездов восстановлено. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что, по информации Pasažieru vilciens (PV), из-за дорожно-транспортного происшествия опаздывают поезда на Айзкраукльской линии.

Поезд Рига (9:48) - Айзкраукле (11:09) опаздывает примерно на 23 минуты, а поезд Рига (10:18) - Лиелварде (11:16) - на 18 минут.

Также на 19 минут опаздывает поезд Рига (10:09) - Слока (10:59).

PV отмечает, что на Айзкраукльской линии возможны задержки других поездов до 15 минут.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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