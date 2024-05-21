Раймонд Паулс подумывает об отказе от музыки из-за проблем со зрением

Многие заметили, что в последнее время Маэстро можно видеть без привычных очков. Как оказалось, всеми любимый композитор в этом году перенес операцию на глаза, после которой врач порекомендовал ему не носить очки, так как они только будут мешать.

"С одной стороны, я вижу нормально. Но когда мне приходится что-то писать или делать с нотами, к сожалению, возникают проблемы. Когда я сажусь за инструмент, становится довольно забавно. Я работал все эти годы, но, возможно, из-за проблем со зрением это дело придется прекратить", - рассказал Паулс изданию Privātā Dzīve.

Композитор до сих пор продолжает выступать, и его самой большой радостью является представление Pauls un Keišs, где он выступает вместе с актером Андрисом Кейшем. По оценкам композитора, на данный момент спектакль посмотрело не менее 70 тысяч человек.

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