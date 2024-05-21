Видео и фото Силиня: я открыта к диалогу с педагогами, но не подчинюсь ультиматумам

По вопросу о балансировке нагрузки педагогов премьер-министр Эвика Силиня открыта для диалога, но не подчинится ультиматумам.
Об этом премьер заявила на прошедшей во вторник акции протеста педагогов, в ходе которой несколько тысяч работников образования собрались у здания правительства, выступая против предложения Министерства образования и науки (МОН) по балансировке нагрузки педагогов.
Силиня отметила, что понимает желание учителей быть услышанными, но при этом подчеркнула, что "сложные вопросы", в том числе о балансировке нагрузки, можно решить только путем диалога.
"Нужно уметь разговаривать. Мы до сих пор общались ультиматумами. Я не буду разговаривать в ультимативной форме. Я готова к диалогу, готова выслушать, понять, углубиться, но ультиматумам я не поддамся", - подчеркнула премьер.
Галерея: Пикет работников образования в Риге
У педагогов нет оснований беспокоиться, что правительство "не хочет что-либо выполнять", сказала Силиня, добавив, что предложение МОН на данный момент еще не обсуждается в правительстве.
Она также отметила роль самоуправлений, так как предложение МОН планируется реализовать только вместе с внедрением новой модели финансирования "Программа в школе". Силиня подтвердила, что правительство продолжит переговоры с самоуправлениями.
Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага попросила Силиню не воспринимать требование профсоюза как ультиматум, критически оценив коммуникацию с МОН и министром. "Этого пикета могло бы не быть, если бы [со стороны МОН] было сделано хоть полшага", - заявила Ванага.
Модель балансировки нагрузки учителей должна была быть согласована еще в мае прошлого года, но у профсоюза и министерства до сих пор разные взгляды на то, как ее реализовать.
МОН предлагает ввести с 1 сентября 2025 года для всех учителей единую систему с нормальным по продолжительности рабочим временем - 40 часов в неделю. Министерство также предлагает ввести новую методику определения нагрузки учителей в астрономических часах.
Профсоюз обеспокоен тем, что предложение Министерства образования может привести к снижению стоимости рабочего времени, как это уже произошло в 2016 и 2023 годах.
Напомним, сегодня, 21 мая, несколько тысяч работников образования собрались у здания правительства, чтобы выразить свое несогласие с предложением МОН о том, как сбалансировать нагрузку учителей.
Протестующие принесли большое количество плакатов, содержание которых сводится к проблемам в отрасли и призывам к действиям по их устранению.
Плакаты призывали политиков относиться к учителям с уважением и выполнять свои обещания. Многие из протестующих были одеты в синие жилеты.
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