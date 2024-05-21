Видео и фото Силиня: я открыта к диалогу с педагогами, но не подчинюсь ультиматумам

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага попросила Силиню не воспринимать требование профсоюза как ультиматум, критически оценив коммуникацию с МОН и министром. "Этого пикета могло бы не быть, если бы [со стороны МОН] было сделано хоть полшага", - заявила Ванага.

Модель балансировки нагрузки учителей должна была быть согласована еще в мае прошлого года, но у профсоюза и министерства до сих пор разные взгляды на то, как ее реализовать.

МОН предлагает ввести с 1 сентября 2025 года для всех учителей единую систему с нормальным по продолжительности рабочим временем - 40 часов в неделю. Министерство также предлагает ввести новую методику определения нагрузки учителей в астрономических часах.

Профсоюз обеспокоен тем, что предложение Министерства образования может привести к снижению стоимости рабочего времени, как это уже произошло в 2016 и 2023 годах.

Напомним, сегодня, 21 мая, несколько тысяч работников образования собрались у здания правительства, чтобы выразить свое несогласие с предложением МОН о том, как сбалансировать нагрузку учителей.

Протестующие принесли большое количество плакатов, содержание которых сводится к проблемам в отрасли и призывам к действиям по их устранению.

Плакаты призывали политиков относиться к учителям с уважением и выполнять свои обещания. Многие из протестующих были одеты в синие жилеты.

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