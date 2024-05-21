Такер Карлсон стал вести программу на "Россия 24"

Шоу TUCKER является совместным проектом YouTube-канала "Карлсон ТВ" и телеканала "Россия 24". Первый выпуск посвящен клещам и болезни Лайма.

Собеседником Карлсона был автор книг по медицине Крис Ньюби. Он заявил, что болезнь Лайма и серия других смертоносных заболеваний начали активно распространяться, когда в США вышла на пик программа по созданию биологического оружия.

Напомним, что 9 февраля Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина, что вызвало неоднозначную реакцию.

После интервью Карлсон записал видео, в котором утверждает, что Россия "не экспансионная страна".

В конце апреля Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина, которого называю "идеологом Владимира Путина".

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