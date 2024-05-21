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"Очищаемся от недобросовестных". Управление внутренней безопасности VID задержало двоих

rus.tvnet.lv
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Здание VID
Здание VID Фото: Paula Čurkste/LETA

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (VID) во вторник, 21 мая, провело процессуальные действия и задержало двух лиц, написала в Twitter генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.

Одним из задержанных является должностное лицо VID, которое уже признало свою вину и написало заявление об уходе.

Лиц задержали за разглашение не подлежащих разглашению сведений.

"Очищаемся от недобросовестных", - написала Шмите-Роке.

Представители VID заявили агентству LETA, что более подробная информация на данный момент не предоставляется.

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