"Очищаемся от недобросовестных". Управление внутренней безопасности VID задержало двоих

Stājoties amatā, solīju būt atklāta arī par nepatīkamām ziņām. @vid_gov IDP šodien veica procesuālas darbības un aizturēja 2 personas (no kurām viena ir VID amatpersona, kura atzina vainu un jau ir atlūgums) par neizpaužamu ziņu izpaušanu. Attīramies no negodprātīgajiem — Baiba ŠR 🇱🇻🇺🇦 (@smiteroke) May 21, 2024

Одним из задержанных является должностное лицо VID, которое уже признало свою вину и написало заявление об уходе.

Лиц задержали за разглашение не подлежащих разглашению сведений.

"Очищаемся от недобросовестных", - написала Шмите-Роке.

Представители VID заявили агентству LETA, что более подробная информация на данный момент не предоставляется.

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