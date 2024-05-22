Утром во вторник, 21 мая, в результате аварии на железной дороге в Саласпилсе погибла несовершеннолетняя. Программа Degpunktā раскрывает новую информацию о произошедшей трагедии.
Видео ⟩ До спасения не хватило одного шага. Новая информация о трагедии на железной дороге в Саласпилсе
Ранее сообщалось, что во вторник утром, 21 мая, около 8:35 полиция получила вызов в Саласпилс, где на железнодорожных путях была сбита несовершеннолетняя, чья личность пока не установлена. Она скончалась на месте происшествия.
Программа Degpunktā сообщает, что поезд, который в это время остановился на станции Саласпилс и через некоторое время двинулся в сторону Риги, был вынужден резко затормозить, когда перед ним появилась молодая девушка. К сожалению, тормозной путь оказался слишком длинным, школьницу сбили.
После инцидента пассажиров продержали в вагонах еще десять минут, пока не открылись двери.
Очевидцы называют несколько версий обстоятельств произошедшего и возраст девушки, однако сразу понятно, что инцидент является следствием явной неосторожности. Возле железнодорожного переезда в момент приближения поезда было несколько человек, которые остались на месте.
"Обычно, когда поезд проезжает переезд, он трубит в гудок, но на этот раз он сигналил очень долго. Очень. Все мы, остальные сотрудники, вышли посмотреть, что происходит. [Вопрос: Получается, что водитель уже видел издалека?] Да, конечно, потому что он ужасно трубил. [Вопрос: Тогда, наверное, произошло резкое торможение, но это уже ничего...] Нет, поезд не может так мгновенно затормозить. Может быть, действительно были наушники и ребенок не слышал. Она увидела один поезд и пропустила его, но не увидела приближающийся другой поезд, потому что они были буквально друг за другом", - рассказывает о случившемся Иоланта, сотрудница соседнего магазина.
Жительница Саласпилса Жозефина говорит, что на конкретном перекрестке часто случаются аварии. Их она помнит еще из детства, когда ее отец работал на железной дороге.
Представители Latvijas dzelzceļš тоже проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что девушка могла благополучно пройти, если бы продолжала двигаться вперед.
До спасения не хватило одного шага. Вместо того чтобы бежать вперед, девушка, увидев поезд боковым зрением, кинулась назад. Это видно на видеозаписи, которую Latvijas dzelzceļš не публикует по этическим соображениям.
"Трагический случай, которого могло не быть. Вероятно, телефон был рядом с ухом когда было принято неправильное решение - перейти дорогу сразу за одним поездом и, к сожалению, попасть под встречный поезд", - сказали в Latvijas dzelzceļš.
Непростые моменты переживает и машинист компании Vivi, которому теперь приходится мириться с тем, что поезд, которым он управлял, сбил человека. Компания обещает максимально помочь своему сотруднику.
В полиции сообщили программе, что погибшая - 17-летняя девушка. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
"По предварительной информации, имеющейся в полиции, девушка, вероятно, не дождалась разрешения пересекать железнодорожные пути и не заметила, что с другой стороны тоже приближается поезд", - рассказали программе в полиции.
Ежегодно на железнодорожных путях гибнут дети и подростки. Как правило, они допускают одну или несколько ошибок. В наушниках играет музыка, на голове капюшон, из-за которого плохо видно, или они пересекают переезд бегом или на велосипеде на большой скорости.
"Железная дорога является зоной повышенной опасности. Прежде чем идти по рельсам, мы должны сознательно обратить внимание, сосредоточиться на несколько секунд, чтобы убедиться, что поезд не приближается. Это нельзя сделать автоматически или во время разговора по телефону или чего-то еще, скажем, через гарнитуру, которая ограничивает ваши чувства. Именно этому действию необходимо посвятить эти несколько секунд, чтобы правильно оценить ситуацию, принять правильное решение - пропустить поезд или перейти пути", - отметили в Latvijas dzelzceļš.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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