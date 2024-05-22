Видео До спасения не хватило одного шага. Новая информация о трагедии на железной дороге в Саласпилсе

"Обычно, когда поезд проезжает переезд, он трубит в гудок, но на этот раз он сигналил очень долго. Очень. Все мы, остальные сотрудники, вышли посмотреть, что происходит. [Вопрос: Получается, что водитель уже видел издалека?] Да, конечно, потому что он ужасно трубил. [Вопрос: Тогда, наверное, произошло резкое торможение, но это уже ничего...] Нет, поезд не может так мгновенно затормозить. Может быть, действительно были наушники и ребенок не слышал. Она увидела один поезд и пропустила его, но не увидела приближающийся другой поезд, потому что они были буквально друг за другом", - рассказывает о случившемся Иоланта, сотрудница соседнего магазина.