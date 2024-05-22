Согласно этому документу, подготовленному Минобороны РФ, Россия намерена объявить

своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого будут изменены географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряются территориальные морские воды России.

Правительство России собирается скорректировать координаты на границе Финляндии в районе нескольких островов, а также у мыса северного входа в реку Нарва.

Около границы с Литвой Кремль хочет пересмотреть границы в зоне Куршской косы, района мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран и Балтийской косы.

Нынешние географические координаты определены решением Совета Министров СССР 1985 года, и авторы проекта утверждают, что они "не полностью соответствуют современной географической ситуации".

В них точки фиксировались "по мелкомасштабным морским навигационным картам", основанным на работах середины ХХ века, но это "не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод" России, сказано в документе.

Министерство обороны России предлагает частично "признать не действующим" постановление Совета министров СССР 1985 года, регулирующее границы на Балтике.

Документ о пересмотре морских границ, который пока официально не прокомментирован МИД Финляндии и Литвы, вынесен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений по тактическому ядерному оружию.

В Минобороны России сообщили, что учения начались в Южном районе боевых действий и в них были задействованы ракетные комплексы "Искандер" и авиация, вооруженная ракетами "Кинжал".

Целью этих учений является подготовка личного состава армии к применению нестратегического ядерного оружия, а также реагирование "на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных чиновников", сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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