Последняя возможность увидеть спектакль "Разобщение": 28 мая в Даугавпилсе

"Разобщение" Фото: Пресс-фото/ Vadims Kožins

Спектакль "Разобщение" предлагает новый для Латвии и социально значимый формат сценического самовыражения, где встречаются живая журналистика, драматургия и дискуссия. В спектакле принимают участие как журналисты, так и актеры Театра Чехова: вместе они рассказывают истории, оставшиеся за кадром сериала "Раскол", а также делятся своим личным опытом, связанными с жизнью в современном обществе, где сам факт того, что ты латыш и/или русский в контексте нынешней войны обрел особый смысл и предполагает совершенно иную ответственность, чем раньше.

Рижский русский театр Михаила Чехова, который в этом сезоне целенаправленно развивает заявленные темы влияния власти и разобщенности общества, призывая всех жителей Латвии к диалогу, откликнулся на инициативу Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica и принял идею создания этой нестандартной постановки. После показа зрителям предоставляется возможность задать вопросы участникам спектакля, чтобы поддержать диалог на темы, затронутые в этом проекте.

"Разобщение" Фото: Пресс-фото/ Vadims Kožins

Дана Бйорк, директор Театра Чехова, отмечает: