Последняя возможность увидеть спектакль "Разобщение": 28 мая в Даугавпилсе

Уже на следующей неделе – 28 мая – в большом зале Даугавпилсского театра зрителям предоставится последняя возможность посмотреть спектакль "Разобщение", поставленный Театром Чехова в сотрудничестве с центром журналистских расследований Re:Baltica и вызвавший большой отклик у публики.
Первый и пока единственный показ постановки состоялся в Рижском русском театре Михаила Чехова 4 марта, но множество положительных отзывов и призывов повторить спектакль стали аргументов в пользу решения сыграть еще раз, теперь – в Даугавпилсе. Решение показать спектакль именно зрителям Даугавпилса не случайно: в основном действие сериала "Раскол", вышедшего в начале 2024 года, происходит как раз в этом городе.
В свою очередь, сам спектакль позиционируется как закадровый – то есть напрямую связанный с событиями и переживаниями во время создания сериала. В документальном сериале журналисты исследуют острые столкновения мнений в обществе, их происхождение и последствия для безопасности и благополучия страны. Журналистка Re:Baltica Инга Сприньге поясняет:
"Мы благодарны жителям Даугавпилса и его окрестностей за то, что во время съемок сериала они разговаривали с нами о своих проблемах, доверились нам, поэтому мы считаем своим долгом приехать к ним и рассказать о своих выводах. В сериале мы показали то, что говорят о Даугавпилсе его жители, а в спектакле – то, что почувствовали и поняли мы сами".
Спектакль "Разобщение" предлагает новый для Латвии и социально значимый формат сценического самовыражения, где встречаются живая журналистика, драматургия и дискуссия. В спектакле принимают участие как журналисты, так и актеры Театра Чехова: вместе они рассказывают истории, оставшиеся за кадром сериала "Раскол", а также делятся своим личным опытом, связанными с жизнью в современном обществе, где сам факт того, что ты латыш и/или русский в контексте нынешней войны обрел особый смысл и предполагает совершенно иную ответственность, чем раньше.
Рижский русский театр Михаила Чехова, который в этом сезоне целенаправленно развивает заявленные темы влияния власти и разобщенности общества, призывая всех жителей Латвии к диалогу, откликнулся на инициативу Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica и принял идею создания этой нестандартной постановки. После показа зрителям предоставляется возможность задать вопросы участникам спектакля, чтобы поддержать диалог на темы, затронутые в этом проекте.
Дана Бйорк, директор Театра Чехова, отмечает:
"Условия сегодняшней действительности требуют открытого диалога между людьми. Диалога о болезненных и важных вещах. Я считаю, что благодаря реальным историям из жизни можно услышать другого, заботясь о сплоченном латвийском обществе и нашем общем будущем. Я горжусь тем, что среди нас есть люди, у которых достаточно смелости, чтобы публично поделиться своими переживаниями, открыв для многих, что они не одиноки в своих чувствах. Очень хотелось бы, чтобы самая яркая цитата сериала прижилась в сознании нашего общества: "Человек прежде всего. Национальность – уже потом".
Режиссер спектакля – Валтерс Силис, драматург – Артурс Дицис. Помимо актеров Театра Чехова – Вероники Плотниковой, Яны Хербсты, Александра Маликова и Дмитрия Егорова – на сцене журналисты Re:Baltica Санита Емберга, Инга Сприньге, Инесе Браже, Анния Петрова, а также представители единственного независимого даугавпилсского СМИ Chayka.lv Инна Плавока и Наталья Пальчевская.
И вопрос, на который участники этого спектакля пытаются ответить вместе со зрителями, аналогичен тому, который задавали своим героям создатели сериала: что лучше – приятная вражда или неприятный разговор?
Осталось еще несколько билетов – их можно приобрести в рамках предварительной продажи в кассах Biļešu Paradīze и онлайн.
Галерея: спектакль "Разобщение"
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