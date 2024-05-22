35 ресторанов Эстонии получили признание MICHELIN: в списке четыре новичка!

Сегодня MICHELIN представил третий выпуск ресторанного гида MICHELIN Guide Estonia, который рекомендует 35 ресторанов. Среди них ресторан, сохраняющий признание двух звезд MICHELIN, и ресторан, сохраняющий признание одной звезды MICHELIN, а также 6 ресторанов с отметкой Bib Gourmand за хорошее соотношение цены и качеств, 3 ресторана с зелёной звездой MICHELIN, которые являются образцом устойчивой гастрономии.
Перевод: Герман Аверьянов
Гвендал Пуленнек, международный директор ресторанного гида MICHELIN, заявил, что они рады приветствовать 4 новых ресторана в списке ресторанного гида MICHELIN Эстонии. «Каждый из них имеет свою ценность и привносит разнообразие, но особого внимания заслуживает Kolm Sõsarat, находящийся в Люллемяэ в Валгамаа. Ресторан удостоен зеленой звезды MICHELIN за экологически чистую гастрономию высшего уровня. Kolm Sõsarat обогащает выбор ресторанного гида благодаря своим уважительным принципам и владельцам, излучающим тепло и преданность делу. Это действительно особенное место. Также следует отметить рестораны 180° by Matthias Diether и NOA's Chef's Hall, которые сохранили две и одну звезды MICHELIN соответственно. Впечатляет способность ресторана год за годом поддерживать такой высокий кулинарный уровень и последовательность», - сказал он.