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Фото Полиция разыскивает мужчину, который незаконно подрезал дерево в Риге

rus.tvnet.lv
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Полиция разыскивает мужчину
Полиция разыскивает мужчину Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Рижская муниципальная полиция просит посмотреть на мужчину на фото, который срезал ветки и верхушки деревьев перед домом по улице Звейниеку, 1, к-12, в Риге, тем самым нанеся ущерб деревьям. Об этом пишет муниципальная полиция на своей странице в Facebook.

По конкретному делу возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija
Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Жителей, располагающих какой-либо информацией, которая поможет опознать мужчину, просят позвонить в Курземское отделение рижской муниципальной полиции по телефону 67181580.

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