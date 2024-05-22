Фото Полиция разыскивает мужчину, который незаконно подрезал дерево в Риге

Рижская муниципальная полиция просит посмотреть на мужчину на фото, который срезал ветки и верхушки деревьев перед домом по улице Звейниеку, 1, к-12, в Риге, тем самым нанеся ущерб деревьям. Об этом пишет муниципальная полиция на своей странице в Facebook.