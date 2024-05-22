Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании Палестины

Норвегия, Ирландия и Испания объявили в среду, 22 мая, что признают палестинское государство, а Израиль в ответ немедленно отозвал своих послов в этих странах.
Норвегия и Испания готовятся признать государство Палестина с 28 мая, тогда как Ирландия не объявила дату признания.
Израиль немедленно объявил, что отзывает своих послов в Норвегии, Ирландии и Испании для консультаций.
Израиль ранее подчеркивал, что планы по признанию палестинского государства являются "наградой терроризму" и снижает шансы на прекращение боевых действий в секторе Газа путем переговоров.
"Сегодняшнее решение посылает сигнал палестинцам и всему миру: терроризм оправдывает себя. После того как террористическая организация ХАМАС совершила крупнейшее массовое убийство евреев со времен Холокоста, после совершения чудовищных сексуальных преступлений, свидетелями которых стал весь мир, эти страны решили вознаградить ХАМАС и Иран, признав палестинское государство", -приводит слова министра иностранных дел Исраэля Каца Русская служба BBC.
Норвегия, которая на протяжении многих лет играла важную роль в дипломатических усилиях по разрешению израильско-палестинского конфликта, заявила, что признание необходимо для поддержки умеренных сил во время войны в Газе.
"Во время войны, когда десятки тысяч людей были убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам - два государства, живущие бок о бок в мире и безопасности", - сказал представитель Норвегии.
"Признание Палестины является средством поддержки умеренных сил, которые теряют позиции в этом затяжном и жестоком конфликте", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе.
"В конечном итоге это может позволить возобновить процесс достижения решения о создании двух государств и придать ему новый импульс", - добавил премьер-министр Норвегии.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил парламенту, что 28 мая правительство Испании одобрит признание палестинского государства, и подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "угрожает решению о создании двух государств" своей политикой "боли и разрушения" в секторе Газа.
Со своей стороны премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что это "исторический и важный день для Ирландии и Палестины".
Соединенные Штаты и большинство стран Западной Европы заявили, что готовы признать палестинскую государственность в будущем, но не раньше, чем будет достигнуто соглашение по таким сложным вопросам, как окончательные границы и статус Иерусалима.
Государство Палестина официально признают 138 из 193 стран - членов ООН.
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