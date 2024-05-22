Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании Палестины

Норвегия и Испания готовятся признать государство Палестина с 28 мая, тогда как Ирландия не объявила дату признания.

Израиль немедленно объявил, что отзывает своих послов в Норвегии, Ирландии и Испании для консультаций.

Израиль ранее подчеркивал, что планы по признанию палестинского государства являются "наградой терроризму" и снижает шансы на прекращение боевых действий в секторе Газа путем переговоров.

"Сегодняшнее решение посылает сигнал палестинцам и всему миру: терроризм оправдывает себя. После того как террористическая организация ХАМАС совершила крупнейшее массовое убийство евреев со времен Холокоста, после совершения чудовищных сексуальных преступлений, свидетелями которых стал весь мир, эти страны решили вознаградить ХАМАС и Иран, признав палестинское государство", -приводит слова министра иностранных дел Исраэля Каца Русская служба BBC.

Норвегия, которая на протяжении многих лет играла важную роль в дипломатических усилиях по разрешению израильско-палестинского конфликта, заявила, что признание необходимо для поддержки умеренных сил во время войны в Газе.