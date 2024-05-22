ФОТО Дочь Эминема вышла замуж

В понедельник, 20 мая, она опубликовала в Instagram небольшую серию фотографий с торжественного дня.

"Мы не могли и мечтать о лучшем и более красивом праздновании выходных. Было так много счастливых слез, смеха и улыбок, и чувствовалось столько любви. Мы с Эваном очень благодарны всей семье и друзьям, которые приехали, чтобы поддержать нас и стать частью новой главы нашей жизни под названием "муж и жена", - подписала фото Хейли.

Хейли 28 лет, она подкастер (подкаст называется по-рэперски - Just a little shady) и инфлюенсер. Ее жених - Эван Макклинток, они познакомились, будучи студентами Мичиганского университета. Они встречались шесть лет, а в феврале 2023-го обручились.

Business Insider пишет, что в числе звездных гостей также были Dr. Dre, 50 Cent и Джимми Айовин.

51-летний Эминем пришел на свадьбу в классическом черном смокинге и солнцезащитных очках. Вместе с дочерью он исполнил танец.

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