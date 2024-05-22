В Пурвциемсе машина на пешеходном переходе сбила женщину. Полиция ищет очевидцев

23 января этого года в 20:00 неустановленная женщина-водитель на белом автомобиле в Риге, двигаясь по улице Унияс со стороны улицы Вайдавас в направлении улицы Стирну, на перекрестке с улицей Стирну осуществляла маневр поворота налево и на регулируемом пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, которая получила травмы, сообщает Государственная полиция.
Стражи порядка просят отозваться саму женщину-водителя, а также очевидцев происшествия, которые могут предоставить любую ценную для расследования информацию, позвонив по номерам телефона 67219765, 26467582 или 110.
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