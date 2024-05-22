VDD начала проверку в связи с высказываниями кандидата в депутаты ЕП Чернявской в соцсетях

"VDD проводит проверку в связи с упомянутой информацией. Поэтому в данный момент воздержимся от подробных комментариев", - отметили агентству LETA в службе.

Чернявска на видео в соцсетях критиковала Министерство обороны Латвии, которое в своих рекомендациях о действиях в условиях военного времени, по мнению будущего политика, рекомендовало думать о государстве, а не о себе и спасении людей. Далее Чернявска посвятила критику Латвии как государству, которое "нас не видит, уничтожает, подвергает дискриминации", и которое испортило "отношения между латышами и русскими".

"Страна, которая объявила нас оккупантами, агентами Кремля, Путина. Назвала нас рашистами, фашистами. Вы хотите, чтобы мы спасали эту страну вместо того, чтобы спасать своих детей? Я хочу вам сказать, что мы все знаем, что будем делать, если придет Россия, российские солдаты. Мы знаем, что будем делать с правительством, страной, и точно, б***ь, мы вам не поможем и не спасем", - заявила Чернявска.

На сайте Центральной избирательной комиссии указано, что Чернявска - домохозяйка и по национальности - полька.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!