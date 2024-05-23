Чтобы выставить обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами шуткой, Татьяна Жданок на пресс-конференции демонстративно надела солнечные очки - как в шпионских фильмах. Зря. В распоряжение Re:Baltica попали 19 тысяч электронных писем Жданок, и переписка свидетельствует, что депутат Европарламента действует во благо Кремля.
Десять лет назад в начале февраля Майдан Независимости в Киеве был заполнен протестующими. Украинцы с ноября пытались вынудить прокремлевского президента Виктора Януковича укрепить сотрудничество с Европой. Протесты были близки к кульминации, когда в столицу прибыло движение "Мир без нацизма".
В роскошном здании правительства за массивным столом Янукович рассказал им о происходящем на Майдане, а гости предупредили об "угрожающей радикализации" Украины. С выкрашенными в рыжий волосами, с запавшими глазами и улыбкой, похожей на вечную усмешку, сидела Татьяна Жданок. Это представление было направлено на пророссийски настроенную аудиторию украинских и российских телеканалов.
Мы знали, как это шапито работает, Re:Baltica показала его в документальном фильме "Генплан" еще в 2016 году.
"Мир без нацизма" приходил в места, где нужно было распространять российскую пропаганду о якобы возрождающемся в Европе фашизме. Участие депутата Европарламента Татьяны Жданок позволило контролируемым Кремлем СМИ сказать, что по этому поводу тревожится и Европа.
Однако тогда мы еще не знали, что сразу же после встречи Жданок списалась с человеком, которого наши партнеры из российского независимого издания The Insider идентифицировали как начальника Федеральной службы безопасности (ФСБ).