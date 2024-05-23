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Опасные связи. Как Жданок работала во благо Кремля в Латвии, Украине и Брюсселе

Фото: E.Rode un Miko
Inga Spriņģe, Re:Baltica
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Чтобы выставить обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами шуткой, Татьяна Жданок на пресс-конференции демонстративно надела солнечные очки - как в шпионских фильмах. Зря. В распоряжение Re:Baltica попали 19 тысяч электронных писем Жданок, и переписка свидетельствует, что депутат Европарламента действует во благо Кремля.

Десять лет назад в начале февраля Майдан Независимости в Киеве был заполнен протестующими. Украинцы с ноября пытались вынудить прокремлевского президента Виктора Януковича укрепить сотрудничество с Европой. Протесты были близки к кульминации, когда в столицу прибыло движение "Мир без нацизма".

В роскошном здании правительства за массивным столом Янукович рассказал им о происходящем на Майдане, а гости предупредили об "угрожающей радикализации" Украины. С выкрашенными в рыжий волосами, с запавшими глазами и улыбкой, похожей на вечную усмешку, сидела Татьяна Жданок. Это представление было направлено на пророссийски настроенную аудиторию украинских и российских телеканалов.

Мы знали, как это шапито работает, Re:Baltica показала его в документальном фильме "Генплан" еще в 2016 году.

В феврале 2014 года Жданок вместе с представителями "Мира без нацизма" предупредила Виктора Януковича о грозящей Украине радикализации. Слева от нее сидит глава организации, российский миллионер Борис Шпигель.
В феврале 2014 года Жданок вместе с представителями "Мира без нацизма" предупредила Виктора Януковича о грозящей Украине радикализации. Слева от нее сидит глава организации, российский миллионер Борис Шпигель. Фото: Ekrānšāviņš

"Мир без нацизма" приходил в места, где нужно было распространять российскую пропаганду о якобы возрождающемся в Европе фашизме. Участие депутата Европарламента Татьяны Жданок позволило контролируемым Кремлем СМИ сказать, что по этому поводу тревожится и Европа.

"Мир без нацизма" приезжает туда, где это необходимо для распространения российской пропаганды о якобы возрождении фашизма в Европе. До аннексии Крыма они также приезжали в Латвию, чтобы выразить протест против Марша легионеров 16 марта.
"Мир без нацизма" приезжает туда, где это необходимо для распространения российской пропаганды о якобы возрождении фашизма в Европе. До аннексии Крыма они также приезжали в Латвию, чтобы выразить протест против Марша легионеров 16 марта. Фото: Ekrānšāviņš

Однако тогда мы еще не знали, что сразу же после встречи Жданок списалась с человеком, которого наши партнеры из российского независимого издания The Insider идентифицировали как начальника Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Добрый день! Есть ли у вас какие-то интересные наблюдения после киевской поездки?" - на следующий день после визита Жданок написал Сергей Красин. Его настоящее имя - Сергей Бельтюков, и он по меньшей мере с 1993 года работал в ФСБ.

Жданок ответила, что ощущения противоречивые. Янукович слишком хитер, чтобы раскусить его за полуторачасовой разговор. Однако выглядел он "вполне мужественным, спокойным и уверенным в себе. Предполагала, что он будет более растерянным, - пишет Жданок. - Есть ощущение, что он готов к силовому сценарию. (...) С другой стороны, отдельные наблюдатели допускают, что Янукович очень скоро подпишет договор с ЕС, получив максимальную пользу со всех сторон".

Прогнозы Жданок исполнились частично. С разрешения Януковича спецназ на Майдане убил более 100 мирных жителей. В результате протестов президент сбежал в Россию, а договор с ЕС подписал уже его последователь Петр Порошенко.

В конце письма Жданок пишет начальнику ФСБ, что прошла и по Майдану. Происходящее напомнило ей "смесь фарса, драмы, фильма ужасов и комедии".

Фото: Pases foto

Она списывалась с Бельтюковым с 2013 по 2017 год, свидетельствуют попавшие в распоряжение Re:Baltica электронные письма Жданок. И он не был единственным контактом в СФБ. Как мы уже писали, вторым был старый знакомый Дмитрий Гладей.

Жданок Re:Baltica сотрудничество с ФСБ отрицает. Она ответила на присланные вопросы в трансляции YouTube, однако по существу сказала мало. Утекшую электронную почту она назвала подделкой и спекулировала на том, что именно автор статьи работает на российские службы.

Все в шоколаде

Письма Жданок Бельтюкову короткие. Тон деловой. В основном они используют электронную почту, чтобы договориться о встречах, а обсуждают все лично. Начальник ФСБ регулярно поздравляет Жданок с Новым годом и днем рождения. Когда она приезжает в Санкт-Петербург, Бельтюков встречает ее в аэропорту. Не забывает льстить.

В одном письме он хвалит Жданок за выступление на кремлевских телеканалах: "То, что вы делаете, очень важно в нынешней ситуации". "Спасибо за добрые слова", - отвечает Жданок.

Встречи в Москве Жданок обычно объединяет с выступлениями на телевидении, а Бельтюков приезжает в командировку. Одно из мест встреч - кафе "Шоколадница" в центре Москвы недалеко от главного здания ФСБ. Жданок в Москве чувствует себя как дома. За участие в передачах пропагандиста Владимира Соловьева ей на день выделяют машину, знакомая договаривается с парикмахером.

В конце 2013 года они встречались в московском кафе "Шоколадница" на Лубянском проезде. Avots:
В конце 2013 года они встречались в московском кафе "Шоколадница" на Лубянском проезде. Avots: Фото: yell.ru

Понятно, что они стараются помочь друг другу. Жданок - информацией и организацией нужных Бельтюкову мероприятий. Работник ФСБ - связями и деньгами.

Одно из электронных писем Жданок начинает с извинений: "Сергей, мне не удалось получить ответ. Завтра мой помощник Андрей Толмачев свяжется по указанному вами номеру телефона".

России нужны выставки в Брюсселе

Активнее всего европарламентарий и сотрудник российской спецслужбы связывались в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну в Донбассе.

В конце лета 2014 года Бельтюков поинтересовался, есть ли у Жданок "возможность на какой-нибудь европейской платформе организовать мероприятие (например, фотовыставку) с документальными свидетельствами военных преступлений на востоке Украины? Если рассмотрите такую идею, я готов подключиться".

"Сергей, возможность, конечно, есть", - отвечает Жданок.

Она организует в Европарламенте прослушивание, посвященное кровопролитию в Одессе. Там в мае 2014 года в столкновении с демонстрантами был подожжен Дом профсоюзов, в котором забаррикадировались пророссийские активисты. Погибли 42 человека, более 200 получили ранения.

В 2014 году Т. Жданок организовала прослушивание свидетелей пожара в одесском Доме профсоюзов. На мероприятие пришли и протестовали сторонники Украины. Однако позже кремлевский телеканала показал события, заявив, что пришедшие единогласно призвали начать международное расследование.
В 2014 году Т. Жданок организовала прослушивание свидетелей пожара в одесском Доме профсоюзов. На мероприятие пришли и протестовали сторонники Украины. Однако позже кремлевский телеканала показал события, заявив, что пришедшие единогласно призвали начать международное расследование. Фото: Filma Ģenerālplāns

"Дата связана с событиями в Одессе, однако мы попытаемся привлечь внимание к актуальным событиями на юго-востоке Украины", - обещала Бельтюкову Жданок.

Одесские события - один из центральных мотивов в пропаганде Кремля, обвиняющей украинцев в фашизме. И Жданок продолжала организовывать посвященные одесской трагедии мероприятия еще несколько лет.

Протестные провокации в Риге

"Возможно, уже скоро с вами свяжется Д. Г. Появилась возможность претендовать на исследовательский гранд в Санкт-Петербургском государственном университете. На первый взгляд идея кажется интересной", - пишет осенью 2014 года Бельтюков. Жданок отвечает, что Д. Г. ей уже звонил и "надеюсь встретиться в Риге с нашим общим знакомым".

Скорее всего, Д. Г. - это Дмитрий Гладей. Жданок ранее утверждала Re:Baltica, что он ее старый друг, с которым они в 70-е, будучи студентами, училась ездить на лыжах. Они продолжали встречаться как в Санкт-Петербурге, где Гладей жил с женой, так и в Риге, когда дочь Гладея вышла замуж за латыша.

Тем временем издание Insider выяснило, что Гладей работал в 5-й службе ФСБ, которой в 2004 году был отдан приказ противостоять "цветным революциями" в соседних с Россией странах. Его последним заданием была дестабилизация ситуации в Украине.

В распоряжение Re:Baltica попала их переписка с 2005 по 2013 год. Ее содержание нетипично для дружбы семьями. Жданок отчитывается перед Гладеем, какие мероприятия организовывала, кого приглашала, в какие командировки отправлялась и что замечала. В начале переписки в письмах больше информации и приложений, однако затем Жданок использует шифрованные приложения, такие как Telegram или WhatsApp.

Депутат Европарламента Татьяна Жданок регулярно общалась с агентом ФСБ России Дмитрием Гладеем на протяжении как минимум восьми лет. Жданок не ответила, знала ли она о том, что Гладей был сотрудником ФСБ.
Депутат Европарламента Татьяна Жданок регулярно общалась с агентом ФСБ России Дмитрием Гладеем на протяжении как минимум восьми лет. Жданок не ответила, знала ли она о том, что Гладей был сотрудником ФСБ. Фото: NVS Parlamentārā Asambleja.

16 марта 2005 года в Риге проходит шествие легионеров, против которого традиционно протестуют "антифашисты" Жданок.

Судя по вопросам Гладея Жданок, о ее планах - организовать мероприятие, сфотографировать, разослать коллегам по Европарламенту - он знал заранее.

"Надеюсь, вам удалось немного отдохнуть? Жду обещанных уточнений к статье о 16 марта - текст вашего сообщения, реакции депутатов и последствия", - пишет Гладей.

"Отдохнули хорошо, но с приключениями, - отвечает Жданок. - Шлю текст и сопроводительные фото. Первый короткий текст, поясняющий фото, разослан 16 марта "зеленым" из моей фракции (53 чел.). Длинный текст разослан 17 марта тем же самым "зеленым" и еще участникам группы, связанным с проблемами нацменьшинств (42 чел.). Полную реакцию депутатов сможем выяснить на следующей неделе". ("Зеленые" - группа Зеленые/Европейский свободный альянс, в которой Жданок была до апреля 2022 года. - Прим. ред.)

К письму присоединены фотографии с задержанными полицией единомышленниками Жданок, которые оделись как заключенные концлагеря с желтой звездой на груди. На другом изображении видны лежащие на земле плакаты со свастикой. Сами легионеры - только на одном фото, они мирно стоят с цветами в руках.

В 2005 году Т. Жданок шлет сотруднику ФСБ фотографии с агрессивных протестов 16 марта в центре Риги. В приложении есть и разосланное депутатам ЕП письмо о якобы возрождающемся в Латвии фашизме. Как понятно из переписки, сотрудник ФСБ знал о планируемой акции и действиях ее участников заранее
В 2005 году Т. Жданок шлет сотруднику ФСБ фотографии с агрессивных протестов 16 марта в центре Риги. В приложении есть и разосланное депутатам ЕП письмо о якобы возрождающемся в Латвии фашизме. Как понятно из переписки, сотрудник ФСБ знал о планируемой акции и действиях ее участников заранее Фото: LETA, T. Ždanokas epasti

Жданок переслала Гладею и сообщение, разосланное коллегам по ЕП. В нем депутат "выражает возмущение" насилием полиции "в отношении протестующих - антинацистов". В приложениях есть и ответное письмо других латвийских депутатов, в котором они назвали релиз Жданок "шедевром демагогии". На это Жданок иронично указывает, что сообщения остальных латвийских депутатов разослала депутат Инесе Вайдере, "моя бывшая коллега в Латвийском университете. Мы учили одних и тех же студентов. Госпожа Вайдере - коммунистической идеологии, тогда как я - математике". Теперь Вайдере представляет партию, члены которой принимают участие в шествии легионеров, "в то время как члены моей партии предстали перед судом за организацию антинацистских протестов", - писала Жданок.

Войны влияния на Востоке

В сентябре 2013 года Молдова - одна из беднейших восточноевропейских стран - получила сильный экономический удар от России. Якобы из-за недостаточного контроля Россия запретила импорт молдавских вин. На самом деле это было частью российской экономической войны с целью не допустить сближения Молдовы с ЕС.

Предыстория этих событий восходит к 2009 году, когда ЕС создал Восточное партнерство, чтобы вывести восточные приграничные страны из орбиты России. Москва использовала все доступное оружие - торговые ограничения, шантаж путем отказа от поставок газа и информационную войну, - чтобы этого не допустить. Будучи депутатом Европарламента, Жданок регулярно ездила в страны Восточного партнерства и отправляла Гладею отчеты о своих наблюдениях.

Летом 2010 года Жданок сначала отправила Гладею программу депутатов стран партнерства на визит в Брюссель, а чуть позже - выводы, готовы ли депутаты начать программу без принятия союзника России Беларуси.

"Посмотрела свои записи. Позиции участников таковы: Грузия, Армения и Азербайджан - твердо за полноправное участие Беларуси, а Украина и Молдавия готовы согласиться с "компромиссным" предложением Европарпламента (...) Но все они вроде бы не против начать работу без Беларуси".

Фото: Ekrānšāviņš

Несколько месяцев спустя она с другими депутатами ЕП отправилась в Молдову. В отчете Гладею законспектировано: кто принимал участие, что говорил, даже какие отношения тамошних политиков между собой".

Жданок упоминает, что был запланирован обед с президентом Михаем Гимпу, который из-за болезни не явился. Президента представлял заместитель, у которого была "плохо скрытая неприязнь к Гимпу. Пошутил, что его болезнь - последствия прошедшего на выходных праздника вина".

В 2012 году Жданок отправилась и в Азербайджан. Перед такими визитами депутатам ЕП обычно подготавливают толстые аналитические папки - описание экономики и политики государства, CV высших должностных лиц, информацию о поддержке международных фондов и главных проблемах, например, обсуждение молодежных протестов. Жданок сообщение объемом почти в 70 страниц переслала Гладею. Эти документы не секретные, но и не предназначены для широкой публики.

И тогда приблизилась кульминация. В ноябре 2013 года на саммите в Вильнюсе ЕС планирует подписать договоры о сотрудничестве с несколькими странами. Россия увеличивает давление. Запрещает импорт вина из Молдовы и шоколада из Украины. Угрожает прекратить поставки газа для зимнего отопительного сезона.

Депутаты ЕП договорились принять резолюцию, осуждающую российское давление. Жданок сообщила об этом начальнику ФСБ.

"Пока шлю проект резолюции, которую подготовили "зеленые". Проекты остальных групп мне недоступны, однако представление о теме можно получить и из этого. Завтра будут обсуждать компромиссный вариант, согласованный с несколькими группами. Дебаты пройдут в среду, голосование - в четверг. Т. Ж."

Два дня спустя Жданок пересылает Гладею окончательный вариант резолюции и свою речь. В ней она признает давление России, но указывает на двоякость ЕС - Молдова вино в Россию больше везти не может, а ЕС не предлагает альтернативу. В качестве примера она называет Латвию, которая вступила в ЕС, но "этот брак не был равным".

По сути, Жданок озвучивает послание, которое Кремль годами распространяет в Балтии - ЕС относится несправедливо, с Россией было бы лучше.

"Я в шоке", - узнав об этой переписке, сказала Re:Baltica тогдашний руководитель группы ЕП Жданок, немецкий депутат Ребекка Хармс.

"Это ясно показывает, что у нее было не только "другое мнение" по связанным с Россией вопросам (некоторые в нашей группе обвиняли меня в русофобии и нехватке толерантности к другим мнениям), но она действительно была осведомителем. Я теперь очень сожалею, что не была достаточно сильна, чтобы организовать большинство и исключить ее из группы".

Жалуются на российских дипломатов

В переписке с начальником ФСБ Жданок дает и советы.

В электронном письме в 2009 году она шлет "анализ ошибок в работе различных структур, которые влияют на образ России за границей". Указывает, что российские дипломаты за рубежом плохо подготовлены к работе со СМИ и их легко обыгрывают коллеги из Балтии и Грузии, которые "молоды, динамичны, (...) прошли обучение на Западе и свободно владеют иностранными языками. Это хорошо было видно в период "Бронзового солдата" в Эстонии и в кризисное время на Кавказе в 2008 году" (речь идет о войне России в Грузии. - Прим. ред).

Жданок сурова по поводу российских дипломатов, которые воспринимают зарубежные командировки как туризм и из-за нехватки аргументов заменяют дискуссии высокомерным отношением: "У России есть газ и нефть, поэтому вы должны нас уважать".

В конце она предлагает учредить специальное министерство, которое создавало бы образ России за границей, в качестве примера упомянув Латвийский институт. Заодно Жданок лоббирует свою активность, так как сотрудников в новое министерство она могла бы поискать на организуемом ею Европейском русском форуме.

Европейский русский форум годами был самым значимым мероприятием Жданок в Брюсселе. Чуть ли не за полгода она резервировала помещения. Занимала место хозяйки, усаживая по бокам важных российских чиновников. Среди участников форума были московская мэрия, Русская православная церковь и политическая группа Жданок в ЕП. Среди финансистов - МИД РФ и народный фонд "Русский мир".

Форум и ряд более маленьких мероприятий - дискуссий и выставок - позволяли приглашать в здание Европарламента российских политиков, часть из которых сейчас находится в санкционных списках", агентов влияния, позднее осужденных за шпионаж, и даже связанных со спецслужбами участников.

Т. Жданок в 2011 году на Европейском русском форуме в Брюсселе за работу на благо соотечественников награждает политика российской думы Константина Затулина.
Т. Жданок в 2011 году на Европейском русском форуме в Брюсселе за работу на благо соотечественников награждает политика российской думы Константина Затулина. Фото: Avoti: kremlin.ru, LKS FB, T.Ždanokas epasti, russiaeu.ru
Затулин общается с Вячеславом Никоновым, руководителем фонда "Русский мир". Оба - в международных санкционных списках. 2013 год.
Затулин общается с Вячеславом Никоновым, руководителем фонда "Русский мир". Оба - в международных санкционных списках. 2013 год. Фото: Avoti: kremlin.ru, LKS FB, T.Ždanokas epasti, russiaeu.ru
Татьяна Жданок на бланке Европарламента пишет приглашение на мероприятие в Брюссель российскому политику высокого ранга и соратнику В. Путина, бывшему сотруднику ФСБ Виктору Черкасову
Татьяна Жданок на бланке Европарламента пишет приглашение на мероприятие в Брюссель российскому политику высокого ранга и соратнику В. Путина, бывшему сотруднику ФСБ Виктору Черкасову Фото: Avoti: kremlin.ru, LKS FB, T.Ždanokas epasti, russiaeu.ru
Прокремлевские активисты из Латвии Александр Гапоненко и Владимир Линдерман - оба осуждены за разжигание национальной ненависти.
Прокремлевские активисты из Латвии Александр Гапоненко и Владимир Линдерман - оба осуждены за разжигание национальной ненависти. Фото: Avoti: kremlin.ru, LKS FB, T.Ždanokas epasti, russiaeu.ru
Прокремлевские активисты из Латвии Александр Гапоненко и Владимир Линдерман - оба осуждены за разжигание национальной ненависти.
Прокремлевские активисты из Латвии Александр Гапоненко и Владимир Линдерман - оба осуждены за разжигание национальной ненависти. Фото: Avoti: kremlin.ru, LKS FB, T.Ždanokas epasti, russiaeu.ru

При помощи этих мероприятий Жданок пыталась повлиять на мнение депутатов ЕП и создать контент для кремлевских каналов. Главный посыл - ЕС без России обойтись не сможет и с ней нужно дружить.

В Россию не переедет

После выборов в Европарламент Жданок начала активно восстанавливать родовой дом в России, в излюбленном отдыхающими Валдае. На фотографиях видно, как потихоньку возрождается жалкий на вид одноэтажный дом с типичными для русских деревень темно-зелеными стенами и белыми оконными рамами. Жданок шлет строителям план кухни и решает, куда ставить бытовую технику. Из электронной почты не ясно, живет ли кто-то в доме, но становится понятно, что недалеко живут родственники.

Фото: Ekrānšāviņš
Родовой дом Жданок в излюбленном отдыхающими Валдае. До и после перестройки, которую как становится понятно из переписки, оплатила депутат Европарламента.
Родовой дом Жданок в излюбленном отдыхающими Валдае. До и после перестройки, которую как становится понятно из переписки, оплатила депутат Европарламента. Фото: Ekrānšāviņš

Она проработала в ЕП 20 лет, но в новом созыве Жданок больше не будет, так как Сейм принял закон, запрещающий ей баллотироваться из-за коммунистического прошлого.

После публикаций Re:Baltica и партнеров в январе этого года о ее сотрудничестве с российскими спецслужбами проверку начала Служба государственной безопасности, но она отказывается от комментариев, как далеко продвинулась в этом. Проверка Европарламента закончилась штрафом в размере 1750 евро и запретом представлять парламент во время зарубежных визитов и других мероприятий.

Ответы на вопросы Re:Baltica Татьяна Жданок предоставила во время трансляции в аккаунтах соцсетей партии. Утекшую электронную почту она назвала подделкой, а себя - "агентом мира".
Ответы на вопросы Re:Baltica Татьяна Жданок предоставила во время трансляции в аккаунтах соцсетей партии. Утекшую электронную почту она назвала подделкой, а себя - "агентом мира". Фото: Ekrānšāviņš

В своей речи на YouTube, отвечая на вопросы Re:Baltica, Жданок показывает цветные буклеты, в которых упомянуты участники организуемых ею мероприятий. Все прошло открыто.

В ответах Жданок в традициях российской пропаганды черное рисует белым и называет себя "агентом мира". На вопрос Re:Baltica, собирается ли она после окончания карьеры переехать в Россию, ответ короткий: Я не собираюсь перебираться в Россию. Где родился, там и пригодился. Я родилась в Риге".

Это первая из трех статей из серии о том, как депутат Европарламента Татьяна Жданок работала во благо Кремля. Информация стала известна благодаря утечке ее электронной почты и других документов. 

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