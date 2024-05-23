Опасные связи. Как Жданок работала во благо Кремля в Латвии, Украине и Брюсселе

"Добрый день! Есть ли у вас какие-то интересные наблюдения после киевской поездки?" - на следующий день после визита Жданок написал Сергей Красин. Его настоящее имя - Сергей Бельтюков, и он по меньшей мере с 1993 года работал в ФСБ.

Жданок ответила, что ощущения противоречивые. Янукович слишком хитер, чтобы раскусить его за полуторачасовой разговор. Однако выглядел он "вполне мужественным, спокойным и уверенным в себе. Предполагала, что он будет более растерянным, - пишет Жданок. - Есть ощущение, что он готов к силовому сценарию. (...) С другой стороны, отдельные наблюдатели допускают, что Янукович очень скоро подпишет договор с ЕС, получив максимальную пользу со всех сторон".

Прогнозы Жданок исполнились частично. С разрешения Януковича спецназ на Майдане убил более 100 мирных жителей. В результате протестов президент сбежал в Россию, а договор с ЕС подписал уже его последователь Петр Порошенко.

В конце письма Жданок пишет начальнику ФСБ, что прошла и по Майдану. Происходящее напомнило ей "смесь фарса, драмы, фильма ужасов и комедии".

Фото: Pases foto

Она списывалась с Бельтюковым с 2013 по 2017 год, свидетельствуют попавшие в распоряжение Re:Baltica электронные письма Жданок. И он не был единственным контактом в СФБ. Как мы уже писали, вторым был старый знакомый Дмитрий Гладей.