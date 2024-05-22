Эксперт: демографические показатели Латвии ухудшаются с каждым годом

Как отметил депутат Национального объединения и отец пятерых детей Янис Грасбергс, со временем система ценностей людей изменилась, и на первый план вышли материальные ценности. Семьи решают отложить беременность, потому что боятся нехватки средств, и правительство должно это учитывать. "Общество изменило шкалу ценностей, мы не собираемся ее менять, но мы должны идти в ногу с ней", - сказал политик.

Что касается возможных решений, то Гьорчев признал, что невозможно дать один быстрый ответ, поскольку демография в целом - сложный вопрос. Но что можно сделать, так это поддержать родителей материально, поощряя их к рождению третьего и четвертого ребенка. Первый ребенок обычно рождается потому, что родители хотят ребенка, второй - потому, что они хотят иметь брата или сестру для первого или потому, что они хотят воссоздать свое детство, когда у них самих была большая семья. Но с появлением третьего ребенка родители начинают задумываться о том, хватит ли им финансов или не слишком ли мал дом.

Он также считает, что стране необходимо строить больше детских садов не только в крупных городах, но и в сельской местности. Возможно, не стоит строить новый детский сад с нуля, так как это займет много времени и денег, но отдельные школы можно переоборудовать под детские сады.

Гьорчев также призывает к проведению позитивных кампаний, рассказывающих людям о том, как здорово быть мамой и папой. Он подчеркнул важность создания общества, в котором матери и дети получают поддержку, а отцы участвуют в семейной жизни.

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