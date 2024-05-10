Да, планируя малыша, у будущих родителей есть возможность выбрать, в каком самоуправлении декларироваться, и стоит исследовать, как регионы поддерживают прирост в семье. Отдельные самоуправления оценивают новорожденного в 100 евро, а другие - в 500 и 720 евро. Где детей "любят" больше и почему единоразовое пособие по рождению ребенка так сильно различается?

Более чем 20 лет естественный прирост в Латвии отрицательный, а с 2021 года каждый год число умерших вдвое превышает число родившихся. Несмотря на то, что политики понимают, что надо срочно что-то делать, универсального решения, чтобы через несколько десятилетий латыши не вымерли как динозавры, нет.

Не придает оптимизма и статистика: в прошлом году родилось всего 14 тысяч детей - почти на две тысячи меньше, чем в 2022 году, когда на свет появилось неполных 16 тысяч - снова на полторы тысячи меньше, чем в 2021 году. В начале этого года в стране проживало 1,8 миллиона человек - на 18,5 тысячи меньше, чем в 2023 году. Таким образом, в течение года государство теряет примерно столько же жителей, сколько живет во всем Лудзенском крае.