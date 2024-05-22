Директор концертного зала "Дзинтари": Многие туристы сейчас опасаются ездить в Латвию

Многие туристы сейчас опасаются ездить в Латвии, так как страна находится рядом с драматическими событиями в Украине, заявил агентству LETA директор концертного зала "Дзинтари" Гунтарс Кирсис.
Кирсис сказал, что сейчас само собой разумеется, что концерты в Латвии хорошо посещаются. Однако на сферу туризма повлияли как эпидемия Covid-19, так и повторное вторжение России в Украину. Туристический поток остановился не только из напрямую вовлеченных в войну стран, люди и из других стран "смотрят на карте, где находится Латвия".
Кирсис указал, что, обсуждая ситуацию с туристическими операторами, был сделан вывод, что многие туристы опасаются ехать в Латвию, так как страна находится рядом с драматическими событиями в Украине. Директор концертного зала "Дзинтари" подчеркнул, что поэтому нужно много работать, чтобы люди посещали мероприятия, однако без нацеленного привлечения интереса ничего бы не происходило.
"Хочу выразить огромную признательность своим коллегам, которые привлекают публику в концертный зал "Дзинтари", а также организаторам мероприятий, которые осмеливаются проводить концерты. Следует также учитывать, что концертный зал "Дзинтари" является крупнейшим в Латвия. Он ровно в два с половиной раза больше любого регионального концертного зала", - рассказал директор концертного зала "Дзинтари".
Говоря о летнем сезоне концертного зала, Кирсис подчеркнул, что мероприятия должны быть максимально многообразными, так как Юрмала - туристический город. Предложение должно быть таким, чтобы побудить людей как можно дольше задержаться не только в Юрмале, но и в Латвии. Кроме того, культурные туристы составляют значительную часть общества, для которых открыт весь мир.
"Если мы есть на их карте, то мы рады. Поэтому сезонное предложение концертного зала "Дзинтари" разнообразно - есть академическая музыка, представлены также джаз и развлекательный жанр. Так как музыкальные вкусы у людей отличаются, предложение разнообразно. По-моему, над удалось все это сбалансировать", - сказал Кирсис.
Он отметил, что концерт открытия летнего сезона пройдет в "Дзинтари" 31 мая в 20 часов. На мероприятии выступят Интарс Бусулис, бигбенд Латвийского радио, Паула Сайя, Рута Думуда-Кирсе и маэстро раймонд Паулс. Кирсис указал, что открытие летнего сезона концертного зала "Дзинтари" без маэстро уже немыслимо.
Директор концертного зала указал, что в течение трех летних месяцев пройдут самые разные мероприятия, и каждый сможет найти что-то, соответствующее своему вкусу.
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