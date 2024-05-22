Директор концертного зала "Дзинтари": Многие туристы сейчас опасаются ездить в Латвию

Кирсис сказал, что сейчас само собой разумеется, что концерты в Латвии хорошо посещаются. Однако на сферу туризма повлияли как эпидемия Covid-19, так и повторное вторжение России в Украину. Туристический поток остановился не только из напрямую вовлеченных в войну стран, люди и из других стран "смотрят на карте, где находится Латвия".

Кирсис указал, что, обсуждая ситуацию с туристическими операторами, был сделан вывод, что многие туристы опасаются ехать в Латвию, так как страна находится рядом с драматическими событиями в Украине. Директор концертного зала "Дзинтари" подчеркнул, что поэтому нужно много работать, чтобы люди посещали мероприятия, однако без нацеленного привлечения интереса ничего бы не происходило.