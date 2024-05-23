ООН приостановила раздачу продовольствия в Рафахе из-за опасной ситуации в городе

По данным ООН, раздача продовольствия в городе Рафах на юге сектора Газа приостановлена из-за дефицита продуктов и угроз безопасности гуманитарного персонала.
Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР, UNRWA) сообщило, из-за военной операции Израиля против ХАМАС в восточной части Рафаха в настоящее время у сотрудников организации нет доступа к продуктовым складам и центрам выдачи.
По меньшей мере 815 тысяч человек из более чем 1 млн палестинцев, нашедших убежище в Рафахе, покинули город с начала израильской операции две недели назад.
Также руководство БАПОР сообщило, что последний раз медицинские центры агентства пополняли запас медикаментов 10 дней назад.
Незадолго до этого заявления представители США выразили сомнение в том, что помощь, поступившая в северную часть Газы, действительно досталась палестинцам.
В субботу толпа палестинцев перехватила несколько грузовиков с гуманитарной помощью, после чего раздача продовольствия была приостановлена для определения новых маршрутов.
Израиль начал военную кампанию против ХАМАС после серии скоординированных нападений группировки в южной части Израиля 7 октября, жертвами которых стали около 1200 человек.
По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, за прошедшие с тех пор семь месяцев в секторе было убито более 35 тыс. палестинцев.
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Израиль настаивает, что победа над ХАМАС невозможна без взятия Рафаха и уничтожения укрывающихся там последних отрядов группировки.
Однако ООН и западные страны предупреждают, что полномасштабная атака в густонаселенном городе может привести к массовым жертвам среди гражданского населения и спровоцировать гуманитарную катастрофу.
Армия обороны Израиля призвала жителей восточного Рафаха в целях их собственной безопасности эвакуироваться из города до начала операции против ХАМАС.
Войска продвинулись в центральные кварталы и контролируют пограничный переход Рафах с Египтом, а в БАПОР утверждают, что для ввоза помощи близлежащий переход с Израилем слишком опасен.
Министр обороны Израиля тем временем заявил, что намерен расширить операцию в Рафахе.
Всем желающим покинуть город израильское командование приказало отправиться в «расширенную гуманитарную зону», которая простирается от города аль-Маваси до Дейр-эль-Балаха вблизи средиземноморского побережья.
В ООН в ответ заявили, что безопасных мест в Газе нет: выделенная территория уже переполнена людьми и начинает испытывать нехватку питьевой воды и санитарных сооружений.
На пороге катастрофического голода
Оценка ситуации, проведенная в марте при поддержке ООН, свидетельствует о катастрофическом уровне голода, с которым в Газе вот-вот столкнутся 1,1 млн человек, и о неизбежности наступления к маю голода в северной части Газы, где в ловушке оказалось около 300 тысяч палестинцев.
Хотя пока официально о голоде заявлено не было, исполнительный директор ВПП Синди Маккейн в уже отмечала в мае, что на севере Газы царит полномасштабный голод, распространяющийся и на юг сектора.
В пятницу грузовики доставили гуманитарную помощь в юго-западные районы Газы с плавучего причала американских военных, что помогло нарастить поставки.
Центральное командование США (CENTCOM) объявило о доставке 569 тонн помощи грузовыми судами, прибывшими с Кипра.
Однако позже в тот же день пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что распределять груз гуманитарные организации еще не начали.
Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что в пятницу 10 грузовиков с гуманитарной помощью перегнали от причала к складу ООН в Дейр-эль-Балах, но на следующий день 11 из 16 отправленных грузовиков были захвачены толпой.
Генерал Райдер сообщил, что между США, Израилем и ООН ведутся дискуссии об использовании других, более безопасных маршрутов, и пообещал по возможности распределить помощь в самые ближайшие дни.