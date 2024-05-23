ООН приостановила раздачу продовольствия в Рафахе из-за опасной ситуации в городе

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Израиль настаивает, что победа над ХАМАС невозможна без взятия Рафаха и уничтожения укрывающихся там последних отрядов группировки.

Однако ООН и западные страны предупреждают, что полномасштабная атака в густонаселенном городе может привести к массовым жертвам среди гражданского населения и спровоцировать гуманитарную катастрофу.

Армия обороны Израиля призвала жителей восточного Рафаха в целях их собственной безопасности эвакуироваться из города до начала операции против ХАМАС.

Войска продвинулись в центральные кварталы и контролируют пограничный переход Рафах с Египтом, а в БАПОР утверждают, что для ввоза помощи близлежащий переход с Израилем слишком опасен.

Министр обороны Израиля тем временем заявил, что намерен расширить операцию в Рафахе.

Всем желающим покинуть город израильское командование приказало отправиться в «расширенную гуманитарную зону», которая простирается от города аль-Маваси до Дейр-эль-Балаха вблизи средиземноморского побережья.

В ООН в ответ заявили, что безопасных мест в Газе нет: выделенная территория уже переполнена людьми и начинает испытывать нехватку питьевой воды и санитарных сооружений.

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