Сезон местной клубники: где и за сколько ее уже можно купить!

Портал собрал все доступные места, которые поделились в своих социальных сетях отличной новостью - у них уже можно купить местную клубнику. Обратите внимание - цена, указанная в объявлении, возможно, уже изменилась, так как на нее влияет количество готовых ягод. Смотрите: