Сезон местной клубники: где и за сколько ее уже можно купить!

Портал Receptes.lv собрал места, где уже сейчас можно купить местную клубнику нового урожая!
Портал собрал все доступные места, которые поделились в своих социальных сетях отличной новостью - у них уже можно купить местную клубнику. Обратите внимание - цена, указанная в объявлении, возможно, уже изменилась, так как на нее влияет количество готовых ягод. Смотрите:
Хозяйство Mežnoras в Рауне. Цена - 12 евро за кг
Хозяйство Dainas в Валдемарпилсе, 10 евро за кг
Хозяйство Poriņi в Гробини, 15 евро за кг
Хозяйство Blomi Zemenes в Вангажи, 10 евро за кг
Хозяйство Urdzēni в Алое, 12 евро за кг
Хозяйство Lauriņi в Бауском крае, 12 евро за кг
Хозяйство Svētes Zemenes в Светской волости, 13 евро за кг
Хозяйство Lejas Ezeriņu в Кекавском крае, 10 евро за кг
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