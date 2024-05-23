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Сезон местной клубники: где и за сколько ее уже можно купить!

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Клубника. Иллюстративное фото
Клубника. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

Портал Receptes.lv собрал места, где уже сейчас можно купить местную клубнику нового урожая!

Портал собрал все доступные места, которые поделились в своих социальных сетях отличной новостью - у них уже можно купить местную клубнику. Обратите внимание - цена, указанная в объявлении, возможно, уже изменилась, так как на нее влияет количество готовых ягод. Смотрите:

Хозяйство Mežnoras в Рауне. Цена - 12 евро за кг 

Хозяйство Dainas в Валдемарпилсе, 10 евро за кг

Хозяйство Poriņi в Гробини, 15 евро за кг

Хозяйство Blomi Zemenes в Вангажи, 10 евро за кг

Хозяйство Urdzēni в Алое, 12 евро за кг

Хозяйство Lauriņi в Бауском крае, 12 евро за кг 

Хозяйство Svētes Zemenes в Светской волости, 13 евро за кг

Хозяйство Lejas Ezeriņu в Кекавском крае, 10 евро за кг 

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