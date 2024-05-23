Собаку звезды латвийского реалити-шоу Майло снова вернули в приют

В начале июня исполнится год, как собака Майло бывшей участницы телешоу Ģimene burkā Агриты Биндре оказалась в приюте для животных. Как оказалось, Майло не нашел своих настоящих хозяев.
Гундега Бидере, руководитель общества защиты животных Ķepu ķepā, рассказывает, что одна семья пыталась забрать Майло, но собаку вернули в приют.
"В этой семье тоже был кот. Потенциальные хозяева предупредили: если он не будет убегать от Майло, все будет в порядке. У него это происходит на уровне инстинктов. К сожалению, кот убежал, и Майло погнался за ним. Люди в первый же день сразу же поняли, что не готовы справиться с этой ситуацией, и вернули Майло нам", - объясняет Гундега.
Она отмечает, что эта собака станет идеальным компаньоном для тех, кто ведет активный образ жизни, ведь Майло - охотник.
В начале прошлого лета самым громким скандалом в шоу Ģimene burkā, стало решение семьи Биндере отдать собаку Майло новым владельцам для дальнейшей жизни на цепи. Собака провела на цепи неделю, за это время шея уже получила ссадины. После этого Майло попал в руки общества защиты животных Ķepu-ķepā.
После инцидента телеканал 360TV принял решение прекратить сотрудничество с семьей Биндере.
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