Собаку звезды латвийского реалити-шоу Майло снова вернули в приют

"В этой семье тоже был кот. Потенциальные хозяева предупредили: если он не будет убегать от Майло, все будет в порядке. У него это происходит на уровне инстинктов. К сожалению, кот убежал, и Майло погнался за ним. Люди в первый же день сразу же поняли, что не готовы справиться с этой ситуацией, и вернули Майло нам", - объясняет Гундега.