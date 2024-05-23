Норвегия запретит въезд российским туристам

Запрет распространяется как на граждан России, успевших получить норвежскую туристическую визу, которая фактически перестала выдаваться в 2022 году, так и на граждан России, имеющих визу, выданную другой страной Шенгенской зоны.

Исключения коснутся граждан России, желающих посетить родителей, супругов или детей, проживающих в Норвегии, а также граждан России, направляющихся на работу или учебу в Норвегию или другие страны Шенгенской зоны.

В правительстве Норвегии объясняют, что это решение является реакцией на незаконную агрессию России против Украины.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ряд европейских стран ужесточили правила выдачи туристических виз гражданам РФ. Несколько стран Евросоюза (ЕС) - Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия - также запретили гражданам России въезд в туристических целях, пересекая внешнюю границу ЕС.

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