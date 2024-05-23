Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую гражданку Украины Людмилу Дудниченко 1984 года рождения. 18 мая этого года около 23:55 женщина вышла из своего дома на улице Атлантияс в Риге и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, блондинка.
Особые приметы: татуировка сакуры на левой руке, шрам на левой ключице.
Была одета в белую ветровку, синие джинсы, белую обувь.
Полиция просит осмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67085980 или 110.
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