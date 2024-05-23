Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую гражданку Украины Людмилу Дудниченко 1984 года рождения. 18 мая этого года около 23:55 женщина вышла из своего дома на улице Атлантияс в Риге и до сих пор не вернулась.