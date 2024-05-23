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В полночь покинула дом: полиция ищет пропавшую гражданку Украины (1)

rus.tvnet.lv
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Фото: Valsts policija

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую гражданку Украины Людмилу Дудниченко 1984 года рождения. 18 мая этого года около 23:55 женщина вышла из своего дома на улице Атлантияс в Риге и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, блондинка.

Особые приметы: татуировка сакуры на левой руке, шрам на левой ключице.

Была одета в белую ветровку, синие джинсы, белую обувь.

Полиция просит осмотреть фотографию женщины и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 67085980 или 110.

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