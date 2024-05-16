ОС и Нацобъединение предложат запретить в общественных СМИ дебаты не на латышском

ОС предлагает внести поправки о том, что дебаты могут проводиться только на государственном или ливском языках, сообщили агентству LЕТА в объединении партий.

Депутаты ОС потребуют для поправок статуса срочных, чтобы распространить действие закона уже на предстоящие выборы в Европейский парламент.

Цель поправок - укрепить роль латышского языка и способствовать повышению информированности и политической сплоченности граждан Латвии, особенно во время таких общественно значимых событий, как выборы в самоуправления, Сейм и Европарламент, заявили в партии.

Нацобъединение предлагает включить в закон поправки о том, что предвыборная агитация является и предвыборными дебатами. В этом случае на предвыборные дебаты будет распространяться требование использовать госязык, и они не смогут проводиться на русском языке.

По мнению партии, дебаты на русском языке выделяют этот язык среди других используемых в Латвии языков, ослабляя статус государственного языка и сужая его использование в публичном общении, что противоречит Конституции, закону о государственном языке и принципам государственной языковой политики.

Нацобъединение также подало поправки, согласно которым вся предвыборная агитация - и оплаченная, и неоплаченная - должна вестись на государственном языке, в том числе на латгальском или ливском. Ранее требование использовать латышский язык распространялось только на оплаченную агитацию.

Как сообщалось, три партии уже заявили о том, что не будут участвовать в предвыборных дебатах на русском языке. Это "Новое Единство", Национальное объединение и ОС.

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