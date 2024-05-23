Режиссеру Ципстсу предъявлено обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Прокуратура предъявила режиссеру Улдису Ципстсу обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщает агентство LETA.
Портал Delfi сообщает, что обвинения связаны с событиями июня 2023 года в доме Ципстса в Межапарке, где отмечалось, что половина сериала "От любви до ненависти" уже снята. Тогда в этом торжестве приняла участие 17-летняя девушка. Она была помощницей ассистента в художественном отделе сериала во время съемок, но законных трудовых отношений у нее не было.
На вечеринке присутствовал и алкоголь, который, по словам Улдиса Ципстса, девушка тоже употребляла. Вскоре после празднования девушка заявила, что Ципстс приставал к ней, однако режиссер заверил в Facebook, что его ложно обвиняют.
В прошлом году полиция возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств этого инцидента в связи с обнародованной информацией. В апреле полиция прекратила расследование и передала дело в прокуратуру.
Представитель прокуратуры Айга Эйдука подтвердила агентству LETA, что 15 апреля было принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности по статье Уголовного закона за сексуальное насилие над несовершеннолетним.
В настоящее время прокуратура продолжает досудебное расследование и не комментирует обстоятельства обвинения.
Портал Delfi сообщает, что режиссер вместе с семьей покинул Латвию и переехал в Испанию. В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что мужчине была назначена мера безопасности - не приближаться к определенному лицу, но выезд из страны ему не запрещен.
Прокуратура также подтвердила, что он сотрудничает с обвинением и дело будет передано в суд, но на данный момент они не могут предсказать, как скоро.
После того как в 2023 году полиция возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств произошедшего, руководство сериалом взял на себя Интарс Решетин. Tet и Helio Media прекратили сотрудничество с Улдисом Ципстсом.
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