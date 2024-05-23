Режиссеру Ципстсу предъявлено обвинение в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Портал Delfi сообщает, что обвинения связаны с событиями июня 2023 года в доме Ципстса в Межапарке, где отмечалось, что половина сериала "От любви до ненависти" уже снята. Тогда в этом торжестве приняла участие 17-летняя девушка. Она была помощницей ассистента в художественном отделе сериала во время съемок, но законных трудовых отношений у нее не было.

На вечеринке присутствовал и алкоголь, который, по словам Улдиса Ципстса, девушка тоже употребляла. Вскоре после празднования девушка заявила, что Ципстс приставал к ней, однако режиссер заверил в Facebook, что его ложно обвиняют.

В прошлом году полиция возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств этого инцидента в связи с обнародованной информацией. В апреле полиция прекратила расследование и передала дело в прокуратуру.

Представитель прокуратуры Айга Эйдука подтвердила агентству LETA, что 15 апреля было принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности по статье Уголовного закона за сексуальное насилие над несовершеннолетним.