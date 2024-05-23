Видео Почему дума много лет не вывозит строительный мусор с Закюсалы?

Люди, проводящие в этом районе ежедневный досуг или работающие там, больше не могут выносить это печальное зрелище и требуют от Рижской думы как можно скорее убрать строительный мусор.

Оказывается, муниципалитет до сих пор не принял решения, что делать с бордюрами.

"По окончании строительных работ в департаменте рассчитывали, что бордюры можно будет раздробить, использовать повторно или отвезти на склад. Прежде чем проводить эти работы, мы обратились в Управление национального культурного наследия (NKMP). Там дали оценку, что бордюры должны быть использоваться повторно", - комментирует ситуацию представитель Рижской думы.

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