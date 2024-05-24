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Приехавший в Киев на велосипеде депутат из Эстонии: положение Украины куда хуже, чем мы думаем

Мейнхард Пулк rus.postimees.ee
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Кристо Энн Вага в Киеве.
Кристо Энн Вага в Киеве. Фото: Erakogu

По словам члена комиссии Рийгикогу по гособороне Кристо Энна Вага (Партия реформ), в конце апреля и начале мая совершившего велосипедный заезд из Таллинна в Киев, в ближайшие месяцы из Харькова мы можем услышать очень плохие новости: ситуация на фронте для Украины в целом плоха. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Павел Соболев

Вага, который начал путь длиной в 1700 километров 26 апреля и завершил его 2 мая, встретился в Киеве с министром иностранных дел Украины и солдатами из восьми различных частей.

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