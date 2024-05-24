Приехавший в Киев на велосипеде депутат из Эстонии: положение Украины куда хуже, чем мы думаем

По словам члена комиссии Рийгикогу по гособороне Кристо Энна Вага (Партия реформ), в конце апреля и начале мая совершившего велосипедный заезд из Таллинна в Киев, в ближайшие месяцы из Харькова мы можем услышать очень плохие новости: ситуация на фронте для Украины в целом плоха. Об этом сообщает Rus.Postimees.