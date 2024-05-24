ISW: Россия планирует расширить гибридные операции в странах НАТО

22 мая Норвежская полиция безопасности (PST) и Норвежская разведывательная служба (NIS) выпустили предупреждение для норвежских поставщиков оружия и других норвежских организаций, участвующих в поставках военного оборудования в Украину, о том, что существует повышенный риск российских диверсий.

Руководитель контрразведки PST Ингер Хаугланд сообщила, что PST предупредила норвежских поставщиков оружия о необходимости быть в состоянии повышенной готовности, а также ранее сообщала, что агенты российской разведки планируют диверсии на западе Норвегии, где расположены норвежские военно-морские базы и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Хаугланд сообщила, что российские службы безопасности использовали граждан других стран, чтобы осуществлять диверсии в Польше, Германии и Великобритании.

20 мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что власти Польши недавно арестовали и выдвинули обвинения девяти лицам, которые подозреваются в участии в диверсионных актах в Польше по заданию российских служб безопасности.

21 мая Туск также предупредил, что российские агенты планируют нелегально ввезти тысячи мигрантов из Африки в Европу, и что более чем у 90% недавно задержанных, которые нелегально въехали в Польшу, в паспортах были российские визы.

Российские чиновники еще в конце 2023 года пытались создать искусственный кризис мигрантов на границе Финляндии, стараясь таким образом дестабилизировать НАТО и Евросоюз.

Поток нелегальных мигрантов из Беларуси по-прежнему регулярно фиксируется на границах Латвии и Литвы.

Российские спецслужбы, скорее всего, активизируют диверсионные операции в европейских странах, чтобы сорвать предоставление Украине возобновленной американской помощи, и, вероятно, продолжат операции, направленные на разжигание розни в Европе в преддверии выборов в Европарламент, намеченных на начало июня 2024 года.

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