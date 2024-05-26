"На месяц ввели в искусственную кому": Актриса Нового Рижского театра о своем состоянии

В апреле этого года стартовал сбор пожертвований на лечение актрисы Нового Рижского театра (JRT) Элвиты Раговской. Подробно о своем здоровье она рассказала в интервью журналу Ir.
Сердце 25-летней Элвиты в прошлом году поразила инфекция. Она поехала в Германию, чтобы встретиться со своим индуистским учителем и принять участие в недельном духовном фестивале. В свободное время актриса занималась волонтерством и посещала занятия, но внезапно у нее поднялась температура.
"Единственное, что показалось подозрительным, это то, что не было привычных признаков простуды - ни голова, ни горло не болели. Была только высокая температура и слабость", - вспоминает Элвита.
Вскоре последовало потоотделение, а через пару дней она даже не могла встать с постели.
Актриса обратилась в больницу, но, поняв серьезность ситуации, ее перевезли на вертолете в более крупное медицинское учреждение.
Элвита рассказала изданию, что в то время левый желудочек сердца работал с малой мощностью, правому не хватало сил, чтобы взять на себя всю работу в одиночку. Печень тоже перестала работать. Началось воспаление легких. Из носа шла кровь, остановить ее было невозможно. Элвиту подключили к двум аппаратам искусственного кровообращения.
"Ситуация была настолько критической, что меня на месяц ввели в искусственную кому", - отметила актриса.
После пробуждения ей не разрешили пить, и у нее были галлюцинации, искажающие реальность. "Пролежав месяц в коме, я потеряла жир, мышцы, остались только кости и кожа. Я не могла двигаться, говорить, у меня были проблемы с дыханием, глотанием, и я ужасно кашляла".
Когда Элвита очнулась от комы, при росте 175 сантиметров она весила всего 45 килограммов.
Сейчас актриса восстанавливается дома, но спасший ей жизнь аппарат ЭКМО отнял у нее стопу.
Напомним, что необходимая для лечения Элвиты Раговской сумма была собрана, однако общая стоимость восстановления точно не прогнозируется и может измениться.
Подробности читайте в номере журнала Ir от 9 мая!
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