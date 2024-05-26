"На месяц ввели в искусственную кому": Актриса Нового Рижского театра о своем состоянии

Сердце 25-летней Элвиты в прошлом году поразила инфекция. Она поехала в Германию, чтобы встретиться со своим индуистским учителем и принять участие в недельном духовном фестивале. В свободное время актриса занималась волонтерством и посещала занятия, но внезапно у нее поднялась температура.

"Единственное, что показалось подозрительным, это то, что не было привычных признаков простуды - ни голова, ни горло не болели. Была только высокая температура и слабость", - вспоминает Элвита.

Вскоре последовало потоотделение, а через пару дней она даже не могла встать с постели.

Актриса обратилась в больницу, но, поняв серьезность ситуации, ее перевезли на вертолете в более крупное медицинское учреждение.

Элвита рассказала изданию, что в то время левый желудочек сердца работал с малой мощностью, правому не хватало сил, чтобы взять на себя всю работу в одиночку. Печень тоже перестала работать. Началось воспаление легких. Из носа шла кровь, остановить ее было невозможно. Элвиту подключили к двум аппаратам искусственного кровообращения.