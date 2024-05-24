Видео Причиной пожара в доме на улице Валмиерас в Риге мог стать поджог

Как сообщалось, пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Валмиерас, 24 произошел в четверг вечером. Общая площадь возгорания составила 1110 кв. м.

В настоящее время комиссия собирает информацию для Госполиции с просьбой расследовать причины двух пожаров в доме. Они произошли с разницей в несколько дней - 21 и 23 мая.

Сегодня представители комиссии осмотрели объект и пришли к выводу, что причиненный пожаром ущерб не настолько значителен, чтобы отменить запланированный на 3 июля аукцион.

С 2016 года из-за технического состояния дом был признан непригодным для проживания, поэтому Рижская дума через управляющую компанию Rīgas namu pārvaldnieks предупредила арендаторов жилых помещений о расторжении договоров аренды, предложив взамен другие помещения.

В 2022 году дума приняла решение продать дом на улице Валмиерас, 24, с аукциона.

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