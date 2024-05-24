Чего ждут трамваи на улице Слокас в Риге? Комментарий Rīgas satiksme

В последние дни пассажиры общественного транспорта в Риге сталкиваются с задержками трамваев 1-го маршрута - время ожидания составляет до 20 минут. Связано это с ремонтными работами на улице Слокас. Rīgas satiksme предупреждает пассажиров о задержках в соцсетях, однако некоторые считают - эту информацию водитель трамвая должен сообщать пассажирам через громкоговорители, сообщает Rus.LSM.
"Это та информация, о которой водитель должен сообщить пассажирам через громкоговорители. Утром сидел, не зная, что и как долго происходит, и не мог спланировать, что будет дальше", - сказал передаче "Сегодня вечером" один из опрошенных пассажиров.
По их словам, периодически у улицы Слокас трамвай просто стоит без объявлений - иногда это занимает пару минут, иногда - до четверти часа.
Предприятие Rīgas satiksme приносят извинения пассажирам, у которых задержки трамваев вызвали неудобства. Там отмечают, что задержки связаны с тем, что во вторник участок трамвайных путей перенесли на другое место.
"Обычно любые первые 2-3 дня - это те дни, где при изменении организации движения могут появиться какие-то отклонения от привычного. И если это будет повторяться систематически, мы конечно же будем искать решения, чтобы этих отклонений было бы меньше. Проанализируем, чтобы узнать, что можно улучшить", — заявила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
По ее словам, на предприятии обещают подумать над тем, чтобы сообщать о задержке и ее причинах при помощи громкоговорителей в трамвае.
"Людям иногда кажется - почему так долго? Но то, что не видно, и что самое сложное - там не только ремонтные работы трамвайных путей, на этом промежутке улицы Слокас также происходит замена всех подземных коммуникаций - тепло, вода и все остальное. И самое важное - что на этом промежутке всегда сохраняется движение - и для трамваев, и для легковых машин - и такая организация может продлевать время работы. Но у 1 трамвая очень интенсивный маршрут, и мы не можем остановить это движение, поэтому и работы проводятся одновременно с движением", - сказала Барташевича-Фелдмане, отметив, что ремонт улицы Слокас продолжается уже порядка двух лет, что соответствует графику.
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