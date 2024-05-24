Чего ждут трамваи на улице Слокас в Риге? Комментарий Rīgas satiksme

"Людям иногда кажется - почему так долго? Но то, что не видно, и что самое сложное - там не только ремонтные работы трамвайных путей, на этом промежутке улицы Слокас также происходит замена всех подземных коммуникаций - тепло, вода и все остальное. И самое важное - что на этом промежутке всегда сохраняется движение - и для трамваев, и для легковых машин - и такая организация может продлевать время работы. Но у 1 трамвая очень интенсивный маршрут, и мы не можем остановить это движение, поэтому и работы проводятся одновременно с движением", - сказала Барташевича-Фелдмане, отметив, что ремонт улицы Слокас продолжается уже порядка двух лет, что соответствует графику.