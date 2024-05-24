Министр внутренних дел Эстонии заявил, что, к сожалению, мы все больше должны быть готовы к ситуациям, когда Россия попытается нарушить повседневную жизнь с использованием дронов, поскольку физически добраться до территории Эстонии становится все сложнее.

"Как мы видим в случае с Украиной, между противниками идет непрерывное соревнование по развитию технологий и в боевых действиях постоянно изыскиваются новые способы использования дронов. То же самое касается и дронов, доступных частным лицам. Тот, кто будет хоть на шаг впереди соперника, добьется успеха, но этот перевес можно измерять днями, потому что для каждой меры очень быстро будет найдена контрмера и цикл повторится", - рассказал он, добавив, что даже самые мелкие дроны уже зарекомендовали себя в качестве разведывательного и наступательного оружия.

Коммусаар отметил, что с точки зрения полиции важно покрыть стационарными средствами наблюдения и контроля за дронами всю восточную границу и крупнейшие города.

"Чтобы гарантировать безопасность нашего населения, необходимо, чтобы Эстония в любой момент смогла обнаружить летающие над нами дроны и в случае необходимости сбить их", - отметил он.

"Дроны сегодня повседневно используют контрабандисты, и по зарубежному опыту мы знаем, что дроны используются в густонаселенных пунктах для совершения преступлений, их подготовки, а также для сбора информации о населении и критической инфраструктуре", - объяснил Коммусаар.