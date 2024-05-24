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На кладбище в Эстонии вспыхнул пожар от могильной свечи

BNS
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Кладбище в Эльва.
Кладбище в Эльва. Фото: Kristjan Teedema

В пятницу, 24 мая, на кладбище в Эльва в Эстонии вспыхнул пожар от могильной свечи, поэтому волость просит людей в засушливую погоду на кладбище осторожно относиться к курению и убеждаться в том, что оставленная на могиле свеча не представляет опасности, сообщает Rus.Postimees.

Во второй половине дня на кладбище Эльва вспыхнул локальный пожар от могильной свечи. Возгорание заметил находившийся на кладбище человек и привлек к тушению пожара кладбищенского сторожа.

По словам заведующего отделом волостной экономики Эльва Хегри Наруска, в нынешнюю погоду легко воспламеняются как присущая сосновому лесу покрытая иголками почва, так и оставленные на могилах венки и искусственные цветы.

"В случае могильной свечи нужно убедиться, что пробка на зажженной свече прочно закреплена, также, что ветер не может опрокинуть горящую свечу", - сказал Наруск. Кроме того, нужно очистить зону вокруг свечи от легковоспламеняющихся материалов вроде шишек, иголок и мха, а также держать подальше от нее легковоспламеняющиеся декорации.

"Даже если вспыхнувший на могиле огонь быстро потушат и он не успеет достичь ни одного дерева, обожженная могильная площадка - это печальное зрелище для близких покойного", - сказал Наруск.

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