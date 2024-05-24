205 км/ч и максимальный штраф: в Екабпилсе дважды поймали одного и того же мотоциклиста

В понедельник, 20 мая, в Екабпилсе был задержан водитель мотоцикла без прав, который ехал со скоростью 205 километров в час, сообщает Государственная полиция.
Около 19:00 20 мая по улице Виенибас в Екабпилисе мужчина 1993 года рождения ехал на мотоцикле марки Yamaha без водительских прав, поскольку их его лишили. За данное нарушение возбужден процесс об административном правонарушении - управлении транспортным средством без прав. За такое нарушение может быть применен штраф в размере от 280 до 570 евро.
Учитывая, что водитель мотоцикла признал нарушение и выразил сожаление о содеянном, полицейские расценили это как смягчающее обстоятельство, и штраф был назначен в размере 280 евро.
Однако вскоре после этого в волости Абелю Екабпилсского края на трассе Екабпилс - Илуксте полиция снова задержала этого же мотоциклиста, который снова ехал со скоростью 205 км/ч, превысив тем самым разрешенную скорость движения на 115 км/ч.
"Менее чем через 15 минут мужчина не только продолжал управлять транспортным средством, проигнорировав полученный совсем недавно урок, но и не побоялся значительного превышения скорости, что и стало причиной остановки транспортного средства", - сообщили в полиции.
Начат процесс об административном правонарушении за превышение скорости на мотоцикле более чем на 60 км/ч. За такое нарушение может быть применен штраф от 360 до 480 евро и запрет на использование водительских прав сроком на шесть месяцев.
На этот раз водитель мотоцикла был оштрафован на максимально возможную сумму, т.е. 480 евро. Также был применен пункт о запрете на использование прав сроком на 6 месяцев. Дополнительно к этому был возбужден процесс об административном правонарушении за управление транспортным средством без водительских прав.
"В данном случае не могло быть и речи о смягчающих обстоятельствах. Было решено, что при принятии решения должны быть учтены отягчающие обстоятельства - продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченного должностного лица", - заявили в полиции. Мужчину оштрафовали еще на 570 евро, что является максимально возможным за такое правонарушение.
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