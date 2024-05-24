205 км/ч и максимальный штраф: в Екабпилсе дважды поймали одного и того же мотоциклиста

Около 19:00 20 мая по улице Виенибас в Екабпилисе мужчина 1993 года рождения ехал на мотоцикле марки Yamaha без водительских прав, поскольку их его лишили. За данное нарушение возбужден процесс об административном правонарушении - управлении транспортным средством без прав. За такое нарушение может быть применен штраф в размере от 280 до 570 евро.

Учитывая, что водитель мотоцикла признал нарушение и выразил сожаление о содеянном, полицейские расценили это как смягчающее обстоятельство, и штраф был назначен в размере 280 евро.

Однако вскоре после этого в волости Абелю Екабпилсского края на трассе Екабпилс - Илуксте полиция снова задержала этого же мотоциклиста, который снова ехал со скоростью 205 км/ч, превысив тем самым разрешенную скорость движения на 115 км/ч.

"Менее чем через 15 минут мужчина не только продолжал управлять транспортным средством, проигнорировав полученный совсем недавно урок, но и не побоялся значительного превышения скорости, что и стало причиной остановки транспортного средства", - сообщили в полиции.