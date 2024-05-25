"Украина уже проиграла": эксперты согласны с Ходорковским?

Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

"Идет война на истощение. И Запад просто отказывается понять, что именно это означает, - замечает Райснер. - Война на истощение - это, в первую очередь, про затраченные ресурсы, а не потерянные территории. Сейчас у нас есть две стороны конфликта, которые изнашивают ресурсы, пока у одной из сторон они не закончатся. И если посмотреть на более чем 800 дней войны, то мы увидим, что Россия начала все больше и больше наращивать свои ресурсы. И в производстве вооружения Россия одерживает верх".

С крайне пессимистичной для Украины оценкой Михаила Ходорковского согласен и известный экономист, бывший замминистра финансов России Сергей Алексашенко: "Путин тратит на войну деньги, не ограничивая себя ни в чем. А Запад тратит те деньги на поддержку Украины, которую он пообещал, и ни копейкой больше. Война - это противостояние потенциалов. Особенно такая изнурительная долгая война. Можно спорить о том, падет Одесса в 2025-м году или не падет. Но по состоянию на сегодня я не вижу никаких сценариев, при которых ВСУ могут хотя бы перехватить инициативу".

Сергей Алексашенко Фото: DW

"Играть в войне на ничью невозможно"