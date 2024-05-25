На прошлой неделе доминирующей темой российского государственного телевидения был, конечно же, визит президента России Владимира Путина в Китай. Об этом говорили в самых высоких идеологических тонах, заявляя, что Путин и президент Китая Си являются творцами и лидерами нового мирового порядка, в то время как Запад с бессильной злобой и страхом смотрит на тесную дружбу между двумя странами.
Видео ⟩ За занавесом: Путин и Си находятся в авангарде нового антиимпериалистического мирового порядка
С другой стороны, западные эксперты подчеркивают, что Россия становится все более зависимой в экономическом и военном отношении от Китая, и однозначно ясно, что в этих отношениях Россия является "младшим братом".
В то же время Путин и его пропагандистское окружение высмеивают запланированный украинский мирный саммит в Швейцарии, в котором примут участие 50 стран, но Россию на него не пригласили. Путин заявил, что саммит бессмысленен, если в нем не будет участвовать Россия, поскольку ни один мирный план невозможен без участия России. В то же время правительство Швейцарии, принимающее саммит, заявило 16 мая, что открыто для включения России и это Москва неоднократно заявляла, что не заинтересована в участии.
Видео: Здесь и далее - фрагменты российских пропагандистских передач
Также пропагандисты широко обсуждали шокировавшее весь мир покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В лучших российских идеологических традициях пропагандисты поспешили объявить, что за нападением стоит не кто иной, как британские спецслужбы, и что следующим человеком, за жизнь которого стоит беспокоиться, является премьер Венгрии Виктор Орбан. И Фицо, и Орбан борются за суверенитет и независимость своих стран от Запада, который не может этого ни простить, ни допустить.
Путин также заявил, что атаки на Харьковскую область были ответом на украинские обстрелы российского города Белгорода, но у России в настоящее время нет планов по захвату Харькова. Пропагандисты сразу заявили, что ключевое слово тут - "в настоящее время", а завтра ситуация может измениться.
Все разговоры пропагандистов об Украине, Китае и Фицо сопровождались извечными утверждениями о том, что Россия никогда не вела колониальных войн и что единственное, чем Россия сейчас занимается, - это защищает права русского народа жить на "исторических русских землях".
Россия и Китай в одной лодке
Визит Путина в Китай стал его первым зарубежным визитом после инаугурации. Российское телевидение широко освещало его, заявляя, что Китай является самым важным стратегическим партнером России в установлении нового антиимпериалистического мирового порядка. Пропагандисты подчеркивали, что две страны находятся в одной лодке в борьбе против гегемонии США и однополярного мира. И Россия, и Китай хотят установить более справедливый мировой порядок, основанный на равноправном партнерстве и взаимном уважении.
Российские пропагандисты также утверждали, что между двумя странами существует очень тесное экономическое сотрудничество и что санкции Запада против третьих стран, обходящих антироссийские санкции, нелегитимны. Визит Путина в Китай попытались представить как глобальное событие, которое очень волнует Запад. Россия и Китай совместно положат конец западной гегемонии, и начнется новая эра. Заявления различных самопровозглашенных политологов о том, что Путин и Си являются двумя самыми влиятельными государственными деятелями в мире, звучали сильно преувеличенными и основанными на принятии желаемого за действительное.
В то же время, как пишет международная пресса, ясно и то, что без косвенной поддержки Китая России было бы гораздо сложнее вести войну в Украине. В интервью "Euronews" в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что России, возможно, будет трудно сохранить свою динамику в Украине без поддержки Китая.
Путин завершил свой визит посещением китайского города Харбин и расположенного там технологического института. "Харбин - столица китайской провинции Хэйлунцзян. Расположенный недалеко от границы с Россией, Харбин исторически был центром культурного и экономического обмена между двумя странами, его иногда называют "Маленькой Москвой"", - пишет Deutsche Welle.
С другой стороны, эксперт по безопасности аналитического центра "Атлантический совет" Маркус Гарлаускас пояснил газете "New York Times", говоря о визите Путина в Харбинский технологический институт, что "тот факт, что этот визит состоялся столь открыто, является видимым и символическим знаком того, что Пекин готов напрямую предоставить военные технологии для поддержки войны России против Украины". Следует отметить, что упомянутый технологический институт включен США в список учреждений, которым запрещен доступ к американским военным технологиям и участие в образовательных обменах, поскольку институт имеет связи с Народно-освободительной армией.
Несмотря на сообщения пропагандистов о чрезвычайно тесном военном и экономическом сотрудничестве между двумя странами, газета "New York Times" пишет, что "визит Путина показал и ограниченность альянса этих стран. В Китае господин Си расстелил красную дорожку для господина Путина, однако визит не привел к каким-либо публичным обязательствам относительно конкретных новых проектов или инвестиций между двумя странами". Например, ни один из президентов не делал публичных заявлений о ходе строительства нового газопровода из Китая в Россию, известного как "Сила Сибири-2".
"The Guardian" пишет, что экспорт Китая в Россию значительно упал за последние месяцы после более чем двух лет бурного роста двусторонней торговли после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Экспорт Китая в Россию в апреле этого года сократился почти на 14% по сравнению с апрелем 2023 года. Исследователь международных отношений из Шанхая Шэнь Динли заявил газете, что снижение китайского экспорта в Россию может быть связано с уклонением китайских компаний от рисков перед лицом финансовых санкций США и Запада. В то же время, по оценкам США, в 2023 году Россия импортировала из Китая около 90% всей микроэлектроники и около 70% станков.
Подводя итог, надо сказать, что Китай нужен России гораздо больше, чем наоборот, но китайцам, конечно, тоже выгоден такой союзник, ведь все, что вредит Западу, хорошо для китайцев. В то же время, вопреки российским идеям и желаниям, Китай, поддерживая Россию, старается свои жизненно важные экономические интересы и не попасть в санкционный список США.
Украинский саммит мира и легитимность Зеленского
Любые мирные переговоры должны основываться на сегодняшних реалиях, а не на "хотелках" Запада, подчеркнул Путин, говоря о предстоящем украинском саммите мира в Швейцарии. Российский диктатор также подчеркнул, что не отказывается от мирных переговоров, но они невозможны без участия России. Поскольку государство-агрессор не было приглашено на саммит в Швейцарии, саммит будет бессмысленным, так как Россия никогда не согласится на мирные условия, навязанные Западом.
Утверждения России о том, что ее не пригласил злонамеренный Запад, не соответствуют действительности. МИД Швейцарии заявил, что пригласил бы Россию, если бы страна-агрессор проявила интерес к участию в саммите, однако Москва неоднократно заявляла, что не заинтересована в участии.
Настоящей причиной отказа России от участия в саммите является, конечно же, позиция страны-оккупанта, согласно которой предварительным условием любых мирных переговоров является сохранение оккупированных территорий в составе России, на что Украина не согласна. Путин также неоднократно осуждал предстоящий саммит в Швейцарии, называя его средством давления на Россию.
Путин, которого Запад считает нелегитимно избранным узурпатором власти, цинично заявил, что вопросы легитимности для него чрезвычайно важны. Поэтому ему непонятно, с кем вести мирные переговоры в Украине, поскольку срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие дни подойдет к концу. Поскольку новые президентские выборы в военное время не проводятся, Путин заявил, что Зеленский не будет легитимным президентом после истечения его срока, и поэтому Россия не сможет вести с ним никаких мирных переговоров. Подобные заявления - не что иное, как попытка России добиться замены Зеленского.
Как пишет американский аналитический центр "Институт по изучению войны" (ISW) о попытках Путина поставить под сомнение легитимность Зеленского, Путин заявил на пресс-конференции в Харбине 17 мая, что нынешнее украинское правительство возникло в результате незаконного государственного переворота при содействии Запада. Что касается заявления Путина о том, что после 20 мая Зеленский не будет легитимным президентом, если не будут проведены новые выборы, то, как отмечают аналитики ISW, конституция Украины позволяет откладывать выборы и продолжать действующему президенту исполнять свои обязанности после истечения срока его полномочий в условиях военного положения, и решение Зеленского не проводить выборы, учитывая продолжающуюся экзистенциальную оборонительную войну в Украине, полностью соответствует Конституции Украины. Аналитический центр также пишет, что украинские чиновники неоднократно предупреждали, что Кремль в настоящее время проводит несколько информационных операций, направленных на подрыв и сомнение в легитимности Зеленского.
На Фицо покушались британские спецслужбы
Как и ожидалось, пропагандисты Кремля поспешили высказать предположения о том, что за арестованным нападавшим на словацкого премьер-министра Роберта Фицо писателем Юраем Цинтулой стоят британские спецслужбы, завербовавшие его. Причина - дружественные и прагматичные отношения Фицо с Россией и защита "суверенитета" Словакии, не позволяющая ей стать марионеткой США. Другим таким же "борцом за свободу" и независимость своей страны является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поэтому и его жизнь может находиться в опасности.
Пропагандисты ложно и лицемерно утверждали, что подобные политически мотивированные покушения бывают только в западных демократиях и являются их неотъемлемым свойством, а в России подобное невозможно и немыслимо. Это говорится с такой уверенностью, как будто не было ни политически мотивированных убийств российского оппозиционного политика Бориса Немцова, ни убийств журналистов Влада Листьева и Анны Политковской.
Для Кремля покушение на Фицо - это возможность подлить еще больше идеологического масла в умы россиян, заявляя: вот что Запад делает с теми, кто хочет прагматичных отношений с Россией.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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