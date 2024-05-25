Утверждения России о том, что ее не пригласил злонамеренный Запад, не соответствуют действительности. МИД Швейцарии заявил, что пригласил бы Россию, если бы страна-агрессор проявила интерес к участию в саммите, однако Москва неоднократно заявляла, что не заинтересована в участии.

Настоящей причиной отказа России от участия в саммите является, конечно же, позиция страны-оккупанта, согласно которой предварительным условием любых мирных переговоров является сохранение оккупированных территорий в составе России, на что Украина не согласна. Путин также неоднократно осуждал предстоящий саммит в Швейцарии, называя его средством давления на Россию.

Путин, которого Запад считает нелегитимно избранным узурпатором власти, цинично заявил, что вопросы легитимности для него чрезвычайно важны. Поэтому ему непонятно, с кем вести мирные переговоры в Украине, поскольку срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие дни подойдет к концу. Поскольку новые президентские выборы в военное время не проводятся, Путин заявил, что Зеленский не будет легитимным президентом после истечения его срока, и поэтому Россия не сможет вести с ним никаких мирных переговоров. Подобные заявления - не что иное, как попытка России добиться замены Зеленского.