США объявили о новой военной помощи Украине: что входит в пакет?

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пакет помощи, который был рассмотрен двумя американскими чиновниками в четверг, 23 мая, "является частью наших усилий по оказанию помощи Украине в отражении российского нападения под Харьковом".

"Помощь из предыдущих пакетов уже поступила на фронт, и эту новую помощь мы отправим как можно быстрее, чтобы украинская армия могла использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа", - сказал Блинкен.

"США и международная коалиция, которую мы собрали, будут продолжать поддерживать Украину, защищающую свою свободу", - заявил Госсекретарь США.

В новый пакет помощи входят высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS, боеприпасы и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. В состав помощи также входят противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, противотанковые мины, тактические машины, стрелковое оружие и боеприпасы к этому оружию.

С момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, США уже предоставили Украине военную помощь на сумму почти 51 миллиард долларов

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