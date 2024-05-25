Начат сбор подписей за доступность услуг ассистента для инвалидов

Сейчас прав на услуги ассистента в самоуправлении имеют лица с определенными функциональными нарушениями зрительного, двигательного или умственного характера.

Это также относится к лицам, получившим заключение комиссии о медицинских показаниях для специальной адаптации легкового автомобиля и для получения пособия на компенсацию транспортных расходов, страдающим почечной недостаточностью, требующей регулярного лечения гемодиализом, с диагнозом злокачественной опухоли IV стадии, требующей симптоматической терапии, или с диагнозом детской болезни в качестве причины инвалидности.

По мнению автора инициативы, в Латвии достаточно много инвалидов первой и второй группы, у которых причина инвалидности другая - например, травма или хроническое заболевание, полученное в течение жизни, - и которым по состоянию здоровья также нужен ассистент.

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