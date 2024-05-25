The Washington Post утверждает, что Россия вмешивается в навигационные системы современного американского вооружения, включая ракетный комплекс HIMARS и артиллерийскую систему Excalibur.

В результате вмешательства эффективность Excalibur за несколько месяцев снизилась до менее чем 10% попаданий в цель, поэтому украинцы перестали их использовать.

Аналогичная ситуация произошла и с системами HIMARS, которые в начале войны были очень эффективны при атаке на командные пункты и склады боеприпасов за линией фронта.

"Все закончилось. Россияне развернули средства РЭБ, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали совершенно неэффективны. Эта неэффективность привела к тому, что все чаще для поражения менее приоритетных целей стали использовать очень дорогие снаряды", - рассказал высокопоставленный украинский военный.

По мнению WP, из-за сложившейся ситуации возможности украинцев защитить свою территорию сильно ограничены, и Киев вынужден обратиться к Пентагону с просьбой срочно модернизировать поставляемое вооружение.

В то же время анонимные источники WP указывают, что после первого сообщения о неэффективности Excalibur США прекратили их поставки в Украину.

Представитель Минобороны США заявил газете, что в Пентагоне осознают эффективность средств радиоэлектронной борьбы российской армии в борьбе с этим оружием.

Поэтому Вашингтон и Киев совместно обсуждают, как более эффективно использовать высокоточное оружие.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!