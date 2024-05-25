"Большая семерка" добивается прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины

Поиск творческих, но юридически обоснованных решений был главным вопросом повестки дня на двухдневной встречи "Большой семерки" в Италии.

"Мы добиваемся успеха в наших дискуссиях о возможных способах использования в пользу Украины чрезвычайной прибыли, полученной от замороженных государственных активов России, в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами", - указали министры в проекте заключительного заявления, с которым ознакомилось агентство AFP.

Они рассчитывают ознакомить глав государств "Большой семерки" с возможными решениями перед саммитом, который пройдет с 13 по 15 июня в Апулии, на юге Италии.

Министры вновь подчеркнули, что замороженные российские активы стран "Большой семерки" "останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за нанесенный Украине ущерб".

"Большая семерка" "намерена продолжать финансово-экономические санкции, в том числе продолжать выступать против доходов России от энергии и дальнейших возможностей добычи".

"("Большая семерка") готова применить санкции к лицам и организациям, помогающим России приобретать передовые материалы, технологии и оборудование для ее военно-промышленной базы», - говорится в сообщении.

Обсуждаемое предложение США предусматривало бы использование процентов, которые создают замороженные "Большой семеркой" и Европейским союзом активы Центробанка России на сумму 300 миллиардов евро, создав механизм займов в 50 миллиардов долларов США, обеспечиваемый будущими процентами по этим активам.

На прошлой неделе Евросоюз согласился на более скромный план с использованием процентов от замороженных блоком российских активов, которые, по его оценкам, могут составить до трех миллиардов евро в год.

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