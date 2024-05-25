Израиль нанес новые удары по Рафаху вопреки требованию суда ООН прекратить наступление

В Гааге опасаются, что продолжение военных действий в секторе Газа может создать такие условия жизни для мирного населения сектора Газа, которые могут угрожать ему «полным или частичным физическим уничтожением».

Согласно требованию суда ООН, Израиль также должен обеспечить следователям «беспрепятственный доступ» в сектор Газа.

Это решение Международного суда ООН в Гааге вынесено в рамках процесса, в ходе которого рассматривается иск ЮАР против Израиля. Власти ЮАР полагают, что в действиях Израиля в секторе Газа есть признаки геноцида палестинцев.

Израиль настаивает на том, что Международный суд ООН неверно понимает действия израильских военных и суть происходящих в секторе Газа событий.

Власти Израиля утверждают, что угрозы уничтожения палестинского мирного населения нет.

«Израиль не проводил и не будет проводить в районе Рафаха такие военные операции, которые могли бы привести к полному или частичному уничтожению палестинского гражданского населения», — сказал глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Международная коллегия судей, в свою очередь, заявила, что Израиль не убедил их в том, что его усилия по эвакуации местного населения и меры по обеспечению его безопасности достаточны для устранения рисков, которым подвергается палестинское население в результате военного наступления в Рафахе.