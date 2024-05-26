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Видео Литовцев удивил крайне низко летящий самолет

rus.tvnet.lv
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Литовцев удивил крайне низколетящий самолет
Литовцев удивил крайне низколетящий самолет Фото: Ekrānuzņēmums no video/Reidas/"Facebook"

Вечером 24 мая водители на трассах А1 и А2 в Литве были немало удивлены самолетом, пролетевшим над дорогой на очень малой высоте. Некоторые даже сообщили об увиденном в полицию, передает 15min.lt.

Представитель полиции Вильнюсского района Юлия Самороковская утверждает, что в 16:51 поступило сообщение о низколетящем самолете. Она утверждает, что двухтурбинный самолет пролетел над трассой Вильнюс - Каунас.

Также на платформе Facebook опубликовано видео, на котором самолет виден всего в нескольких десятках метров над трассой Паневежис - Вильнюс.

Представитель литовской армии Гинтаутас Чунис рассказал 15min, что самолеты летели так низко из-за военных учений. "Это часть военных учений. Марка самолета М28, это самолет союзников. На видео попали тактические летные испытания, поэтому он летит так низко".

Литовская армия предупредила, что с 20 по 31 мая в небе Литвы чаще обычного можно будет увидеть военную авиацию. В учениях принимают участие более 20 тысяч военнослужащих Литвы и стран-союзников.

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