В Риге пройдет выставка художника и активистки Юлии Цветковой

Дело Юлии Цветковой стало резонансным, было подписано много петиций, создано много конференций, ведущие художники и ведущие музеи сделали свои экспертизы в дело, про Юлю снимали фильмы, писали статьи.

Дело было выиграно в судах двух инстанций, это первый случай в истории России, когда политическое дело против ФСБ было выиграно.

15 июля 2022 года Цветкова была судом оправдана. После утверждения оправдательного приговора в апелляционной инстанции 22 ноября 2022 года покинула Россию.

Фото: Пресс-фото

Юлия Цветкова известна как режиссер, по версии журнала Театр она названа человеком года. Работы Юли приобретены музеем современного искусства Амстердама и музеем Москвы, а так же в частные коллекции по всему миру.

На выставке будут представлены работы разных направлений созданные в вынужденной эмиграции, которые отражают внутренний мир художника.

Видео: интервью с Юлией Цветковой

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